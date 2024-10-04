國慶晚會明下午4時可入場 記得帶身分證與票券過安檢

國慶晚會明天將在台北大巨蛋登場，北市觀傳局提醒，下午4時起即可持票跟身分證安檢入場、可帶飲食，園區不開放停車，建議民眾搭乘大眾運輸或接駁車前往。

北市觀光傳播局今以新聞稿提醒，113年國慶晚會明天在台北大巨蛋舉行，下午4時開放入場、晚間6時正式開始；所有入場觀眾需持票券、憑票對號入座，並攜帶身分證件，票券遺失者無法補發且不得進場。

為維護現場秩序，場館內禁止攜帶長柄雨傘，建議攜帶淺色透明雨衣或摺疊傘以因應天氣變化，也禁止大型包包及各類危險物品。

觀傳局說，場館內未販賣飲食，民眾可自備輕食飲品入場；大巨蛋園區當日不開放停車，建議民眾搭捷運或6條接駁車路線前來。

6條接駁車路線，連結松山車站、台北101、台北車站及松山機場等重要交通樞紐，每30分鐘1班，並依人潮隨時調整班距。

對於未能進場的民眾，觀傳局指出，今年特別於大巨蛋旁的松菸大道開設「第二現場」，透過戶外大螢幕轉播場內精采儀典及節目，現場還將發放國慶限定小物，數量有限，送完為止。

觀傳局表示，台北市政府與東區商圈合作推出「大巨蛋國慶遊東區」活動，觀眾憑票根至活動特約店家消費，就可享有各式優惠。