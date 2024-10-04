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立委盼樂生療養院成世界遺產 卓榮泰：全力支持

中央社／ 台北4日電

民進黨立委林宜瑾今天質詢時，希望樂生療養院成為世界遺產，請行政院積極推動相關申請工作。行政院長卓榮泰表示，全力支持文化部進行。文化部長李遠說，「我們準備做動作」，尋找國外聲援者創造話題。

立法院會今天繼續進行對卓榮泰施政報告質詢。林宜瑾質詢時，關注集醫療與文資兩大價值於一身、2009年就被遴選為台灣世界遺產潛力點的「樂生療養院」，並說現在挺台灣已是世界潮流，請行政院以及各部會積極推動其世界遺產的申請。

卓榮泰表示，文化部已擇定18處台灣世界遺產潛力點，也成立第5屆世界遺產推動會，關於樂生療養院，已完備清楚文本，希望爭取各界對此地過去的醫療行為，所留給人類的記憶點，進行有效保存，行政院會全力支持文化部進行相關工作。

李遠說，台灣雖然不是聯合國會員國，但「我們想做動作」，尋找國外聲援者，至少創造話題，這是文化部9月、10月在做的事情。

此外，林宜瑾提及五一勞動節全國一致放假議題，詢問卓榮泰相關法源依據為何，並表示五一勞動節是否全面放假是表面問題，核心爭議在於如何看待勞動人權的普世價值。卓榮泰允諾統一規畫，朝更合理的方向思考。

世界遺產 卓榮泰 文化部

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