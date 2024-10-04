駐義代表處國慶酒會 國會友台主席秀中文致賀

駐義大利代表處昨晚舉行國慶酒會，多位義大利政要出席。義大利國會友台協會主席、參議員馬蘭（Lucio Malan）上台致詞時，在結語特別以中文說「祝中華民國生日快樂」，贏得滿場掌聲。

駐義代表蔡允中致詞時，特別感謝義國政府今年首度派遣卡富爾號（ITS Cavour）航艦遠赴印太區域，展現義國捍衛印太區域和平的決心。義大利國會9月也再次通過決議案，促政府支持台灣參與世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）及聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）等，對台灣有重要意義。

駐義代表處3日晚間在羅馬舉行113年國慶酒會。出席貴賓包括義國參議院「歐盟政策委員會」主席特爾吉（Giulio Terzi）等多位參眾議員，總理府、外交部、司法部等政府代表，友邦巴拉圭大使、海地等駐義外交團成員，以及智庫學者與僑民，共約200多名賓客。

酒會開場由旅義聲樂家呂怡惠領唱中華民國國歌、義大利國歌，並安排僑務委員會國慶巡演團「當代樂坊」表演，展現台灣兼容並蓄與多元的文化特質。

蔡允中表示，台灣上半年順利舉行總統與立委選舉，展示台灣民主的成熟穩定。他代表台灣，感謝國際社會對台灣民主化過程的關注與支持。

蔡允中說，台灣很珍惜自身的自由、民主、和平，即使面對內外部多重挑戰，始終捍衛價值，克服各種障礙。在總統賴清德領導下，台灣承諾持續維護台海和平，並以「四大支柱」作為行動指引，亦即強化國防力量、建構經濟安全、與民主國家站在一起、堅持穩定而有原則的兩岸關係領導力。

他表示，兩岸關係不僅涉及台海安全，也攸關整個區域和平穩定。中華民國台灣創建以來，一直尋求以和平方式解決爭議，堅持維持現狀，保護台海和平穩定。台灣會繼續尋求與中國進行務實、建設性對話，前提是立足在互相尊重的基礎上。台灣希望兩岸雙方都能為區域和平繁榮做出貢獻，並且避免單方面改變現狀的行動。

馬蘭致詞時呼應蔡允中說法，認為兩岸關係攸關區域和平穩定，「但我還要再加上一點，台海和平不只為了區域穩定，更是為了整個國際社會的和平」。若台海爆發軍事行動，將嚴重影響區域與國際安全；因此即使遠從義大利，也應表達對台海和平的關注。

酒會現場播放「民主和平繁榮的新台灣」國慶影片。馬蘭表示，影片充分展示台灣是卓越的國家，不僅經濟數據亮眼、科技進步，且是完全民主自由的國家，與義大利抱持相同價值。台義關係非常重要，需要持續深化彼此在文化、經濟等各領域合作，並共同促進國際和平。