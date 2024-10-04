駐瑞典代表處國慶酒會 感謝瑞典對台灣強力支持

駐瑞典代表處2日晚間於當地的歷史博物館舉辦113年國慶酒會，駐瑞典代表谷瑞生感謝瑞典對台灣強力支持，並期盼瑞典持續在醫衛、氣候變遷及區域安全等領域支持台灣。

今年國慶酒會出席貴賓包括：「台瑞國會議員協會」計達30位跨黨派國會議員、政府官員、瓜地馬拉駐瑞典大使羅希（Georges de la Roche）等使節、瑞典皇家理工學院副校長歐士龍（Stefan Östlund）等政、商、學界及媒體友人、僑界賢達代表等共計150人出席。

谷瑞生首先感謝瑞典跨黨派各界今年對台灣強勁支持力道，他表示，瑞典是台灣在北歐最大貿易夥伴，而台灣高端半導體生產量則高佔全球市場90%以上，兩國雙邊合作實為互利互惠，台瑞享有共同價值、利益與威脅。

另外，台海區域安全情勢也受瑞典多方關切。今年瑞典國家安全局報告指出，中國的威權發展、地緣政治野心及改變以規則為基礎的國際秩序對瑞典安全構成威脅。瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）也多次表示，中國對台行為令人擔憂，且無法接受中國任何軍事侵略行為。

谷瑞生表示，台灣參與世界衛生大會（WHA）、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）及國際刑警組織（Interpol）等聯合國相關組織對全球福祉至關重要，瑞典駐聯合國大使亞德菲特（Anna Jardffelt）今年於WHA會議期間再度發言支持台灣有意義參與WHA。

瑞典國會「台瑞國會議員協會」今年已提出19項國會友台質詢，另有68位國會議員簽署支持台灣參與WHA聯署書，今年友台國會議員更已籌組2個訪問團造訪台灣。

谷瑞生表示，今年適逢台瑞典雙邊經濟合作會議（Joint Business Council, JBC） 40周年，是台灣與歐洲國家歷史最悠久之雙邊經貿會議。期待今年在台北舉辦的第40屆JBC會議有豐厚成果，也盼瑞典協助加速簽訂台歐盟經濟夥伴協定（EPA）。

谷瑞生最後說明賴清德總統所提「和平四大支柱行動方案」，包含強化國防安全、經濟安全、與民主國家合作及建立穩定而有原則的兩岸關係領導力為台灣未來發展方向，並盼瑞典持續在醫衛、氣候變遷及區域安全等領域支持台灣。谷瑞生強調，台灣與瑞典為穩健夥伴關係，「台灣與瑞典一起合作更為強大」（T（aiwan）ogether S（weden）tronger）」。

今年致詞貴賓有瑞典跨黨派國會議員「台瑞國會議員協會」議員兼跨國議會聯盟瑞典代表團主席賽德菲特（Margareta Cederfelt）、議員兼瑞典國會「工業暨貿易委員會」主席安德森（Tobias Andersson）、議員艾瑞克森（Åsa Eriksson）及瑞典皇家理工學院副校長歐士龍。

賽德菲特首先代表協會主席歐柏莉（BorianaÅberg）盛讚台瑞典議員協會為瑞典國會會員規模最大外國友好協會，期盼台瑞典深化經貿及各面合作。

安德森及艾瑞克森則分別致詞感謝瑞典代表處及台灣政府去年造訪台灣的邀請，也表示對台灣政經發展的欽佩，並期盼台瑞典雙邊直航合作，促進兩國多方面交流。

瑞典皇家理工學院副校長歐士龍最後致詞表示將於下週訪台，並將與台灣的大專院校簽署校際合作計畫，促進雙邊學術師生對話及合作，感謝駐瑞代表處促成，讓台瑞在政、經、學等各面領域皆有緊密連結。