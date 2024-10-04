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第五屆「蔡萬才台灣貢獻獎」殷允芃、陳雲址獲獎 為台灣匯聚更多力量

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

第五屆「蔡萬才台灣貢獻獎」由台灣致力科學知識普及逾半世紀的《科學月刊社》以及《天下雜誌群》創辦人殷允芃獲獎，同時恆春半島第一位常駐眼科醫師陳雲址獲頒特別獎，10月4日舉行贈獎典禮。「蔡萬才台灣貢獻獎」為蔡萬才家族為紀念富邦集團總裁蔡萬才一生熱心公益、關心台灣社會發展而設立，每兩年舉辦一次，希望表彰對台灣各領域有具體成就、貢獻之個人或團體，進而將其熱愛並造福鄉土的情懷發揚光大，匯聚更多正向的力量！

《科學月刊社》在沒有企業及政府補助支持情況下，55年來在數千人次的台灣科學家通力合作下，為學生和大眾撰寫超過6千萬字的科普文章，推動科學知識啟蒙，影響幾個世代的人才培育，是書生與科學家報國的最佳典範。專業新聞記者出身的殷允芃，創辦《天下雜誌》群，致力於財經及社會議題討論，促進知識的廣泛傳播；舉辦天下經濟論壇 （CWEF），搭建起台灣與國際的對話平台，在當代台灣媒體發揮之影響，深值肯定。首位恆春半島常駐眼科醫師陳雲址，不僅解決當地洋蔥農眼睛病變的問題，年屆九旬仍為守護恆春人健康，秉持「寧願燒盡，不願鏽壞」的精神，關懷照顧恆春半島民眾醫療需求，值得欽敬。

富邦集團董事長蔡明忠表示，蔡萬才總裁生前念茲在茲希望規劃「台灣貢獻獎」表揚對台灣有重大貢獻者。家族繼承其遺志，2015年首度設立蔡萬才台灣貢獻獎，期盼此一獎項實踐總裁「取之社會，回饋社會」的精神，並成為推動社會持續前進的正向力量。這幾年隨著富邦集團的成長茁壯，與台灣的經濟、人民生活更緊密互依，愈能體會到當初總裁對台灣這塊土地的關懷赤忱與深刻情感。2024年是獎項的第五屆也是總裁過世10周年，因此，除了每屆兩位得獎者外，增設特別獎一位。未來，富邦集團也將秉持回饋社會的初衷，持續舉辦這個深具意義的獎項。

富邦金控董事長蔡明興指出，「蔡萬才台灣貢獻獎」採推薦提名制，每屆選出兩人（或組）得獎者，各贈1千萬元獎金，2024年所增設的特別獎，獎金同樣為1千萬元，被推薦者資格為對台灣政治、經濟、社會、文化、教育、科技等領域，長期耕耘、服務，且有具體成就、貢獻的個人或團體。獎項開辦以來，每屆都收到相當多的候選人提名，每位的事蹟都成就卓著，評選時都是一場令人難以取捨的挑戰。

2024年得主中，《科學月刊社》及天下雜誌群創辦人殷允芃是知識報國的最佳典範；而特別獎得主陳雲址則是全心奉獻己身於偏鄉醫療。他們對於台灣這塊土地的熱愛與奉獻，令人感佩！第五屆「蔡萬才台灣貢獻獎委員會」委員包括吳氏宗親會理事長吳豐山、雲門舞集創辦人林懷民、台積電（2330）創辦人張忠謀、中華文化永續發展基金會董事長劉兆玄、畫家作家蔣勳等，評選出對台灣社會重大貢獻的得獎者。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

代表《科學月刊社》領獎的蔡孟利教授表示，「《科學月刊社》這次獲獎，對於這本陪伴台灣人超過半個世紀的刊物而言，無疑是莫大肯定，這次獲獎讓我們更清楚自己的責任，《科學月刊》會繼續提供在地的科學新知，不忘初衷。接下來，還將前進台灣『非山非市』的地區，將科普知識帶給更多學生，繼續扮演科學新知傳遞者的角色，同時，也要成為一項有效的社會公器；不但要普及科學，介紹新知，並且要啟發民智，培養科學態度，為健全的理想社會奠定基礎。」

《天下雜誌群》創辦人殷允芃表示，「感謝『蔡萬才台灣貢獻獎』的肯定，一路走來我期許自己勿忘初衷，堅持走一條不同的路、追一個清晰的夢，堅信理想與溫暖的必要。對於現今數位時代資訊氾濫，期許新聞從業人員，持守謙虛的態度，每次採訪都是一個學習，從更多維度觀察事實本質，有太多善的、新的東西可寫，而非盲目追逐流量。如同天下雜誌群每一本雜誌的宗旨都是都是『better』，希望社會更公平，大家都能擁有更好的生活，而且這份『更好』，沒有終點。」

這次獲得特別獎的醫師陳雲址表示，這獎項不僅是對其個人醫療付出上的肯定，最重要的是讓大眾看見恆春半島的醫療需要，甚至是整個偏鄉醫療的不易。感謝上帝的恩典，讓他到了90歲還能夠繼續看診。「醫療講求團隊非個人，感謝每一個恆基人的幫助，才能夠持續照顧台灣尾！藉由這個獎項，也相信當我們堅持在需要上，這些議題終將有被看見的一天，即便沒有，這個需要也能夠因為有人開始做，而可以開始被傳遞，然後被看見，甚至使人也能夠參與在其中。期盼有更多人看見、並投入偏鄉醫療需要。」

富邦金控

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