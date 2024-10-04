駐愛爾蘭代表處國慶酒會 愛爾蘭前副總理出席

駐愛爾蘭代表處2日舉行國慶酒會，以「民主、和平、繁榮」為主題，現場有政治、經貿、文化、教育學術界等百餘賓客共襄盛舉，愛爾蘭前副總理麥道威爾（MichaelMcDowell）也出席。

麥道威爾於2006至2007年擔任副總理，在此之前曾任司法部長。他現在是參議院議員，也是愛爾蘭國會的友台小組成員。

出席2日國慶酒會的政要另包括對中政策跨國議會聯盟（IPAC）在愛爾蘭的共同主席、參議員柏恩（Malcolm Byrne），以及眾議院議員、執政黨共和黨（Fianna Fáil）國會黨團主席史密斯（Brendan Smith）等，總計約20位愛爾蘭參、眾議院議員。捷克、立陶宛等友好國家的駐愛使館也有代表出席。

駐愛爾蘭代表楊子葆致詞提到，與愛爾蘭的雙邊關係過去一年在教育、文化、科技、經貿等面向均有進展。

楊子葆以愛爾蘭工程師和廠商參與台灣風力發電產業，以及台灣的半導體產業講求合作、而非競爭的和平發展策略為例，闡述雙邊關係內涵，同時強調和平與繁榮為維持自由民主的要件，盼愛爾蘭友人持續堅定支持民主台灣、確保國際社會和平。

麥道威爾代表友台小組致詞，憶及曾在訪台期間參訪投開票所及政黨集會，親眼見證台灣民主運作。

他說，國際社會正面臨如俄羅斯、中國等國家帶來的嚴峻挑戰，這些國家不遵守以規則為基礎的國際秩序。然而，愛爾蘭竟因為忌憚北京，而裁撤原本在台設置的代表處，實為開時代倒車。

麥道威爾呼籲愛爾蘭政府挺身而出，加入歐盟國家的共同軌道，重啟在台愛爾蘭代表處，捍衛民主、自由、法治等共享價值。

他強調，「民主、和平、繁榮」是愛爾蘭與台灣的共享願景；他將與愛爾蘭友人共同堅定支持台灣。

愛爾蘭曾於1989年在台灣設立代表機構，名為「愛爾蘭投資貿易促進會」，後於2012年裁撤。