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紐約國慶酒會 感謝美國與友邦長期堅定支持

中央社／ 紐約3日專電

紐約辦事處今天舉行113年國慶酒會，來自紐約州、紐澤西州與賓州等地官員與議員，及友邦駐聯合國使節團、商界、僑界領袖等出席，駐紐約辦事處處長李志強代表政府感謝美國政府與友邦，在聯合國大會期間對台灣的堅定支持。

紐約113年國慶酒會在文華東方酒店舉行，活動由僑社中華公所醒獅團揭幕，吸引地區政要、駐聯使節、商界及僑界領袖數百人出席，相當熱鬧。

駐紐約辦事處處長李志強表示，今年是台灣關係法45週年，美國政府不分黨派支持提升堅如磐石的台美關係，總統拜登（Joe Biden）上週在聯合國重申維持台海和平穩定的決心，任期內共簽署16項對台軍售案與2項援助。面對中國侵略，美方堅守強化民主台灣防衛的長期政策。

他說，上月聯合國召開未來峰會與大會，友邦為台灣發聲支持納入聯合國，並駁斥中國錯誤解讀聯大2758號決議。此外，政治領袖們也在四方安全對話（QUAD）、7大工業國集團（G7）及雙邊與多邊會談中，提及台海和平穩定的重要性，當台灣站在中國脅迫行徑的前緣，各國的堅定支持至關重要。

紐約中華公所主席朱超然表示，每年雙十公所與其他僑社都會舉行遊行，這是對中華民國台灣堅定不移支持的強力象徵，紐約中國城裡的諸多組織，全年驕傲的展示中華民國國旗。

貝里斯駐聯常務代表傅勒（Carlos Fuller）代表友邦駐聯常代指出，台灣在國際社會角色至關重要，應被納入聯合國體系，讓世人受惠於台灣在人道及科技上的貢獻。他敦促聯合國正視台灣2300萬人長期被不當排除在聯合國外的問題，重申貝里斯等各友邦與台灣的堅實友誼。

美國聯邦參議院多數黨領袖舒默（ChuckSchumer）、眾議院民主黨領袖傑福瑞斯（HakeemJeffries）、眾議院外交委員會首席議員米克斯（Gregory Meeks）、聯邦參議員布克（CoryBooker）、紐約州長侯可（Kathy Hochul）、紐澤西州長墨菲（Phil Murphy）等，以賀函與賀狀恭祝中華民國台灣生日快樂，強化雙邊貿易與友誼。

中華民國台灣 台美關係 紐約 聯合國

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