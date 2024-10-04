美國賓州議會國慶日前通過決議 挺台力道持續

美國賓州眾議會連續2年通過決議案，認定10月10日為賓州的中華民國（台灣）國慶日，對台的支持力道持續擴大。

賓州眾議會2日通過第516號決議案，認定2024年10月10日為賓州「中華民國（台灣）國慶日」。這是賓州眾議會連續2年在國慶前夕通過決議，充分展現對台堅定支持。

駐紐約辦事處長李志強赴賓州議會見證決議通過，向議長麥克林登（Joanna McClinton）、共和黨團領袖柯特勒（Bryan Cutler）、領銜提案州眾議員休斯特曼（Melissa Shusterman）及參與連署的17位跨黨派議員表達謝意。

今年參與連署的賓州州眾議員人數自去年的6位增加至17位，凸顯賓州對台支持力道擴大，象徵台灣與賓州將持續深化雙邊合作承諾，攜手締造共存共榮願景。

決議文指出，中華民國創立於1912年，1949年遷至台灣後，轄有台灣本島及周邊島嶼，並以10月10日為國慶日。美台共享民主、自由價值，1979年美國國會通過「台灣關係法」，確保維繫美台關係及強化雙邊安全與商業利益，法案與1982年雷根（RonaldReagan）總統的對台六項保證為美台關係奠定基石，有助維護台海和平穩定。

決議文讚揚台灣為堅韌、和平及繁榮的民主國家，2024年獲「自由之家」評選為亞洲第2自由的國家。在半導體製造業、人工智慧研發均扮演全球供應鏈不可或缺的一環；瑞士洛桑管理學院（IMD）2023年世界競爭力評比，台灣晉升至第6位，也是美國的第8大貿易夥伴。

台灣與賓州長期互惠的夥伴關係，有助雙邊經貿、科學、教育、文化和人民交流蓬勃發展。2022年賓州在疫情後恢復駐台貿易投資辦事處運作，為雙方經貿交流注入穩健動能。

決議文最後強調，海內外均藉中華民國（台灣）國慶日歡慶台灣建設更美好社會、捍衛自由民主、強化全球競爭力和經濟穩定成長的成就，維護兩岸和平穩定的努力，賓州眾議會決議承認2024年10月10日為賓州「中華民國（台灣）國慶日」。