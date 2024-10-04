快訊

基隆今上班大雨通勤塞…民眾不滿爆灌臉書 謝國樑回應了

他殺山口組老大後神隱 黑白兩道追捕39年卻因選舉落網

東港安泰醫院疑殘火復燃！火調人員聞燒焦味 急叫消防車到場

美國賓州議會國慶日前通過決議 挺台力道持續

中央社／ 紐約3日專電

美國賓州眾議會連續2年通過決議案，認定10月10日為賓州的中華民國（台灣）國慶日，對台的支持力道持續擴大。

賓州眾議會2日通過第516號決議案，認定2024年10月10日為賓州「中華民國（台灣）國慶日」。這是賓州眾議會連續2年在國慶前夕通過決議，充分展現對台堅定支持。

駐紐約辦事處長李志強赴賓州議會見證決議通過，向議長麥克林登（Joanna McClinton）、共和黨團領袖柯特勒（Bryan Cutler）、領銜提案州眾議員休斯特曼（Melissa Shusterman）及參與連署的17位跨黨派議員表達謝意。

今年參與連署的賓州州眾議員人數自去年的6位增加至17位，凸顯賓州對台支持力道擴大，象徵台灣與賓州將持續深化雙邊合作承諾，攜手締造共存共榮願景。

決議文指出，中華民國創立於1912年，1949年遷至台灣後，轄有台灣本島及周邊島嶼，並以10月10日為國慶日。美台共享民主、自由價值，1979年美國國會通過「台灣關係法」，確保維繫美台關係及強化雙邊安全與商業利益，法案與1982年雷根（RonaldReagan）總統的對台六項保證為美台關係奠定基石，有助維護台海和平穩定。

決議文讚揚台灣為堅韌、和平及繁榮的民主國家，2024年獲「自由之家」評選為亞洲第2自由的國家。在半導體製造業、人工智慧研發均扮演全球供應鏈不可或缺的一環；瑞士洛桑管理學院（IMD）2023年世界競爭力評比，台灣晉升至第6位，也是美國的第8大貿易夥伴。

台灣與賓州長期互惠的夥伴關係，有助雙邊經貿、科學、教育、文化和人民交流蓬勃發展。2022年賓州在疫情後恢復駐台貿易投資辦事處運作，為雙方經貿交流注入穩健動能。

決議文最後強調，海內外均藉中華民國（台灣）國慶日歡慶台灣建設更美好社會、捍衛自由民主、強化全球競爭力和經濟穩定成長的成就，維護兩岸和平穩定的努力，賓州眾議會決議承認2024年10月10日為賓州「中華民國（台灣）國慶日」。

國慶 美國

延伸閱讀

國慶晚會5日登場 蔣萬安：大巨蛋今天應完成漏水改善

影／主持國慶記者會 韓國瑜：讓中華民國站在陽光下

古寧頭3英雄國慶領唱 韓國瑜：今年要中華民國在陽光下受歡呼

山陀兒腳步慢 週五國慶空中全兵力預演取消

相關新聞

江蕙明晚6點40開唱！國慶晚會流程釋出 直播平台看這邊

113年國慶晚會將在明天傍晚6點於台北大巨蛋舉辦，台北市觀傳局今天釋出流程名單，備受矚目、睽違多年封麥的「二姐」江蕙將第...

古寧頭3英雄國慶領唱 韓國瑜：今年要中華民國在陽光下受歡呼

國慶籌備委員會主委韓國瑜院今在記者會宣布，今年國慶大會將由古寧頭戰役歐陽釣、藍玉璋、王華嶽等3名參戰英雄代表與尼布恩合唱...

山陀兒釀災 賴總統：中央全力協助地方提供各項支援

山陀兒颱風導致部分縣市出現災情，賴清德總統今天透過臉書表示，國軍持續協助防災及物資搬運，也派出各式車輛與大型機具，支援高...

山陀兒颱風 創5大氣象歷史紀錄

山陀兒颱風造成北部、東半部及南部局部地區劇烈風雨，中央氣象署預報中心主任陳怡良今表示，基隆昨天更出現日雨量408毫米，創下歷史新紀錄。警報期間高雄汕尾、仁武最大陣風達15級，十分驚人。此外，山陀兒從南邊往西南部陸地登陸，行走路徑較罕見，也是第一個10月在高雄登陸的颱風，是較為特殊個案，且其也是登陸前警報時間最久的颱風，歷經4天4小時。 陳怡良表示，2017年起針對颱風近中心影響區域達平均風力12級、陣風14級，就會發布強風告警，2017年以來發布近20次，其中山陀兒就發布3次，這也是第一次針對高雄發布強風告警。山陀兒颱風此次對北東及南部局部地區影響最大，基隆昨天日雨量達408毫米，創下新紀錄，超過1980年熱帶性低氣壓帶來的351毫米累積雨量；從29日累積至今早，累積雨量最多的是台東利嘉林道有1713.5毫米，其他像是屏東大漢山也有1570毫米、新北瑞芳1067.5毫米、花蓮清水林道970.5毫米。

江蕙來了！明大巨蛋國慶晚會獻唱3首歌、20分鐘

113年國慶晚會明在台北大巨蛋登場，找來二姐江蕙演唱，是國慶晚會時隔8年重返台北市舉行，也是大巨蛋首次辦非體育賽事的大型...

國慶晚會周六大巨蛋登場…李四川：座位已整理好 不怕漏水

國慶晚會明天就要在大巨蛋登場，外界關注國慶晚會是否再度發生漏水？台北市副市長李四川今天表示，漏水在這幾天已經全力修補，國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。