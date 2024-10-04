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國慶晚會5日登場 蔣萬安：大巨蛋今天應完成漏水改善

中央社／ 台北4日電

國慶晚會明天（5日）在台北大巨蛋舉行，對於大巨蛋漏水改善議題，台北市長蔣萬安今天說，已經要求遠雄在今天內，將大範圍影響區，以及國慶晚會區域，儘速改善完成、兌現承諾。

國慶籌備委員會今天舉行國慶記者會，由立法院長、國慶籌備委員會主委韓國瑜主持，台北市長蔣萬安、台北市副市長李四川、雲林縣副縣長謝淑亞，以及內政部次長、國慶籌備委員會秘書長吳堂安等人出席。

除了國慶大會外，國慶晚會5日將在台北大巨蛋舉行。蔣萬安說，國慶晚會睽違8年回到台北市，這次在大巨蛋舉辦，也是首次舉辦非體育賽事，會將最好的一面呈現在民眾面前。

國慶焰火則預計10日晚間8時在雲林虎尾高鐵特定區施放，雲林縣副縣長謝淑亞說，這次焰火數量高達近3萬發，施放時間長達41分鐘，並有管弦樂團結合高空焰火，現場交織一曲曲動人的國慶詩篇，還有藝人演唱及無人機等主題表演，精采可期。

對於大巨蛋漏水改善進度，蔣萬安記者會前受訪表示，已經要求遠雄在今天針對大範圍影響區，以及國慶晚會區域，儘速改善完成，而整體改善也須在月底前結束。

李四川記者會前受訪指出，漏水部分這幾天已經全力修補，原則上，國慶座位部分都整理好了，也相信明天會是好天氣。

國慶焰火 大巨蛋 蔣萬安

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