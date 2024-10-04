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衛福部禁止27項加味菸添加物 國內實驗室恐無檢測能力

聯合線上／ 楊順平

衛生福利部今年113年8月8日預告「菸品禁止使用之添加物」草案，「眾開講」平台累積高達六千則意見討論，媒體透過大數據輿情分析系統觀察「2024菸品禁止使用之添加物」網路互動力，如以預告草案日期為分水嶺，後期（2024/08/08～2024/09/23）叫前期（2024/06/22～2024/08/07）文章數多出約3倍，留言數增加約27.9倍、按讚數增加約22倍、被分享數上漲11倍，互動力差距高達1451.95%，網友對於「菸品禁止添加物」討論度暴增。

衛福部2023年3月首次預告「菸品禁止使用之添加物」草案，當時僅列入薄荷、花香、果香、巧克力等4種口味。國健署蒐集資料後，今年8月再度預告，明列27項加味菸添加物，包括「香莢蘭醛」、「麥芽醇」、「桂皮醛」、「薄荷醇」、「玫瑰醇」、「向日花香醛」、「紫羅蘭酮」、「大馬酮」等。

不過，一次禁止了多種添加物，且其中不少添加物屬於食品添加物香料，不免讓民眾認為政府管太多，電子煙口味眾多，且吸食者眾多，抓都抓不完，為何還要限制傳統紙菸。

擔心日後進口了非法添加物菸品，遭受重罰，進口業者特別詢問獲得衛福部食藥署認證的數間國內實驗室，是否可以篩檢出這27種添加物，不料對方回應，目前台灣尚未針對這些添加物有檢測的能力，若未來政府正式公告限制，可能也要依賴食藥署自己的查驗能力。再者，相關檢測機器一台數百萬元，結果常存有誤差值，而政府也需先擬給查驗標準，一旦該新制上路，可能延伸許多問題。

本土製造菸品業者認為，部分原始菸葉本身含有列表中的成份，屬於微量添加，不會產生任何風味。一旦正式公告辦法，所有菸品製程都將改變，技術和成本的增加，實難估計。更何況政府僅給予18個月緩衝期，準備時間不足，希望政府審慎評估，或參考國外經驗。

參考國際上禁止口味或風味香味料菸品等修法，大都採取逐步式管理方式，針對菸品成分給予不同的過渡時間，以常見的薄荷風味香菸為例，歐盟2014年通過《菸草產品指令》（Tobacco Products Directive, TPD），2016年正式生效，直到2020年5月正式被禁，等於從預告、公告、上路，期間常達5、6年，讓消費者有足夠的時間改變習慣。

對於這項修法，董氏基金會指出，加味菸以添加香料方式，混入薄荷、哈密瓜等香氣，吸引青少年、女性等吸食，是國際公認應禁止的菸品。禁止菸品口味是國際共識，政府卻把口味改成禁止添加物，看似禁止27種添加物，但菸商仍可從其餘1000種以上添加物提煉出相同口味，「破口愈補愈大。」 ，讓青少年深陷菸害危機。

主責單位國健署表示，部分菸品添加物雖允許添加於食品中，但不代表用於菸品吸入人體也是無害的。此外，使用加味菸品，也可能導致癌症、心血管疾病、肺部疾病等風險，健康危害。加味菸品的甜味和香氣容易激發青少年的興趣，進而接觸，或誤以為較無危害，而持續使用，進而導致成癮，且不易戒除，嚴重影響青少年健康及身心發展。

政府預告評論期即將結束，愈來愈多網友認為，「禁止添加物可能促使非法走私菸品猖獗」，尤其是帶有吸引力的口味菸品可能成為黑市熱銷商品。其次，目前在菸品添加物檢測的技術與資源上仍有不足，一旦上路，難以全面有效地執行相關法規。

一般認為，單純禁止口味是否就能有效解決未成年吸菸問題，目前看來，仍是未知數，效果有待觀察，或者必須搭配更全面的戒菸政策與教育措施，才能降低青少年吸菸問題。

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