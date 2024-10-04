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台灣青年林彥廷獲選歐巴馬亞太領袖 將推動國際連結

中央社／ 華盛頓3日專電

歐巴馬基金會近期公布今年獲選為新興領袖的全球青年，包括「台灣青年民主協會」創會理事長林彥廷。他希望講述台灣的故事，未來也能邀國際友人來台灣分享經驗，建立國際連結。

美國前總統歐巴馬（Barack Obama）透過歐巴馬基金會，自2018年起創辦「領袖計畫」，首次在非洲舉辦，逐漸擴展到亞洲與太平洋地區、歐洲及美州，今年共有超過200名青年新興領袖獲選，其中35人來自亞太地區20個國家。

林彥廷日前接受中央社訪問指出，很榮幸獲選為「歐巴馬亞太領袖」（Obama Asia-Pacific Leaders），並加入為期6個月的訓練課程，自8月底展開。

林彥廷說，課程特別強調「價值導向」的領導理念，成員分別關注氣候變遷、在地環境保育、教育等議題，他則關注世代正義、年輕人參與公共事務。

他對印尼、蒙古、夏威夷等地的領袖印象深刻，將嘗試在課程結束後，邀請這些台灣公民社會較少接觸的國際友人，來台灣分享經驗、建立國際連結。

他說，日本、泰國、香港、菲律賓等地都有許多重視青年參與、民主價值的倡議者，也相當關心台灣所面臨的威脅及地緣政治風險。這個課程把國際或區域的有志之士集合在一起。他透過參與，也可以讓台灣的故事出現在國際舞台。

他去年透過Impact Hub Taipei共同創辦人徐士庭的介紹，得知這個計畫，認為這是建立國際青年民主網絡的好機會。徐士庭是2019年歐巴馬亞太領袖之一。

林彥廷說，他會分享台灣民主、青年參與公共事務、推動18歲公民權的挑戰以及在人工智慧浪潮助長假訊息下，如何建立民主防衛牆等經驗。「能不能在亞太區找到我們面臨的共同難題，一起合作，這是我希望透過這個計畫來嘗試的」。

基金會指出，今年200名獲選者是從6000人申請的激烈競爭中脫穎而出。

基金會表示，林彥廷致力於賦權下一代領袖，幫助他們發聲並創造有意義的改變，他長期倡議下修台灣的投票年齡，促成台灣在2022年首次就此舉行全國性修憲複決，並發起總統大選青年論壇，讓年輕選民直接與候選人對話。

歐巴馬基金會以電子郵件對中央社指出，台灣已共有4人獲選為亞太領袖。基金會也曾邀請台灣領袖探討有關數位創新、打擊假訊息、促進政府透明度等議題。根據網站資料，獲邀領袖中也包括前數位部部長唐鳳。

歐巴馬與夫人蜜雪兒．歐巴馬（Michelle Obama）會定期與所有地區的領袖會面，歐巴馬的妹妹瑪雅（Maya Soetoro-Ng）也積極參與亞太領袖計畫。

歐巴馬 青年

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