新北國慶展現團結共榮 高國輝、南山小將領唱國歌

文／ 新北市政府民政局 提供

新北市政府為慶祝國慶，已陸續在市府大樓周邊道路、境內及聯外橋樑掛上國旗。 圖／新北市政府民政局 提供
新北市政府為慶祝國慶，已陸續在市府大樓周邊道路、境內及聯外橋樑掛上國旗。 圖／新北市政府民政局 提供

新北市政府113年國慶升旗典禮，將在10月10日上午8點於空軍三重一村時藝廣場舉辦，今年特別邀請到棒球情人高國輝、HBL南山小將領唱國歌，並將於上午7點開始發送限量500個印有超Q民政局吉祥物平安虎的環保冰霸杯。此外現場也設置懷舊市集與集章闖關遊戲，並有多個精彩表演，讓國慶升旗不僅是儀式，更是全家同歡的日子，邀請市民朋友一同來祝中華民國生日快樂。

國慶主視覺展現新北團結共榮精神。 圖／新北市政府民政局 提供
國慶主視覺展現新北團結共榮精神。 圖／新北市政府民政局 提供

民政局長林耀長表示，這次新北市的國慶主視覺以中華民國國旗的紅、藍、白為色系，象徵國家的活力、自由，以及族群共融、團結共榮；設計中融入的梅花元素，則傳達中華民國堅韌不拔的精神。最重要的是，也透過幾何圖形與動態線條表達運動精神與國際競爭力，展現台灣年輕世代的力量與創新。

新北市政府113年國慶升旗典禮，將在10月10日上午8點於空軍三重一村時藝廣場舉辦。 圖／新北市政府民政局 提供
新北市政府113年國慶升旗典禮，將在10月10日上午8點於空軍三重一村時藝廣場舉辦。 圖／新北市政府民政局 提供

今年新北選擇在北部地區保存最完整的空軍防砲部隊眷村辦理國慶，不只透過現場布置、眷村小吃等，讓參與者重新體驗懷舊歲月，也邀請鈴極限團隊、GUIDANCE NEO舞團及集美弦樂團帶來精彩表演，懷舊市集、早安胖卡更將駐點至17:00，還有闖關活動，完成任務就可領超文青小禮，闔家可同享一整天歡樂。

至於今年的國歌領唱則由2025世壯運宣傳大使高國輝，以及今年高中籃球聯賽(HBL)冠軍隊伍南山高中小將們擔綱，展現體壇的榮譽與競爭力。

新北市政府為慶祝國慶，已陸續在市府大樓周邊道路、境內及聯外橋樑掛上國旗。 圖／新北市政府民政局 提供
新北市政府為慶祝國慶，已陸續在市府大樓周邊道路、境內及聯外橋樑掛上國旗。 圖／新北市政府民政局 提供

此外，新北市政府為慶祝國慶，已陸續在市府大樓周邊道路、境內及聯外橋樑掛上國旗，自10月1日起至10月28日，市府1樓大廳也將懸掛25面巨幅國旗，歡迎洽公民眾拍照打卡。各區公所、機關學校也將於行政大樓、大門口或適當地點插掛國旗，讓旗海飄揚整個新北市，與市民共享國家慶典的喜悅。

當天上午7點開始限量發送印有超Q民政局吉祥物平安虎的環保冰霸杯。 圖／新北市政府民政局 提供
當天上午7點開始限量發送印有超Q民政局吉祥物平安虎的環保冰霸杯。 圖／新北市政府民政局 提供

而民政局「新北民政保平安」臉書，也為活動提前暖場，以「走，升旗吧！」號召網友，即日起至10月9日止，只要分享國慶活動貼文，並完成相關任務，就有機會獲得超Q平安虎環保冰霸杯，國慶日收看直播互動再加碼送好禮，歡迎市民朋友發揮創意，以各種運動、活力元素妝扮參加國慶升旗。

「新北民政保平安」臉書　→　https://www.facebook.com/ntpccitizenaffairs

(新北市政府民政局廣告)

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