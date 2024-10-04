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旅美台灣醫師組團義診20年 難忘老婦下跪喊哈利路亞

中央社／ 洛杉磯3日專電

旅美醫師許宗邦參與台灣醫師組成的義診團近20年，13度走訪邦交國，醫治當地人民，最難忘一名婦人戴上老花眼鏡後，當場下跪喊哈利路亞。

許宗邦率領75人醫療團隊，12日起將到中美洲國家貝里斯進行4天義診。北美洲台灣人醫師協會（NATMA）發起義診活動近20年，已完成20次以上國際義診，對象都是台灣邦交國。

許宗邦今年70歲，旅美行醫40年。他畢業自高雄醫學大學，感念年輕時在台灣接受高水準的醫學教育，2005年起，他參與NATMA義診團至今13次。

NATMA國際義診團對象主要是台灣邦交國，最初團員均為在美國的台灣醫護人員，但近年越來越多不同國家背景的美國醫生加入。

今年團員10位台灣醫師，來自美國加州、華盛頓州、紐約、德州等地。另外20多位美國醫生，涵蓋白人、非裔、拉丁裔、烏克蘭裔、菲律賓裔、泰國裔、香港裔、中國裔等不同背景的醫護人員。

許宗邦表示，這是台灣的軟實力，今年20多位不同背景的美國醫師，大多參與過NATMA義診活動，認同彼此理念，多年下來變成好朋友，一起服務貧困地區的人民。

許宗邦說，美國醫生是「按照提供的服務收取費用」（Fee-for-service）但是到國外義診的時候，義診團不僅免費提供服務，像此行到貝里斯，還帶3萬美元（約新台幣96萬元）醫藥與器材，準備捐贈給當地。

他記得有次義診，現場一名9歲孩童突然倒下，失去意識。醫生第一個反應是要叫救護車，但當地沒有救護車。後來當地市長開車，載著孩童和義診團的醫生，開車20分鐘送到醫院。

許宗邦說，醫生把孩子送到醫院急診處，還捐800美元費用，確保孩子住院治療。後來這個市長帶著孩子與父母到台灣駐瓜地馬拉大使館，親自致謝。

同樣在瓜地馬拉的貧困地區，許宗邦最難忘的是一名70幾歲的婦人，拿到義診團發放的老花眼鏡，突然激動大喊「哈利路亞」下跪感謝，落淚說「沒想到這輩子還可以讀聖經」。

駐洛杉磯辦事處處長紀欽耀今天為NATMA義診團赴貝里斯之行授旗。他致詞說，美國醫生時薪高，能夠放下手邊工作，到不同國家救人，善心令人感動，同時也是台灣最好的國民外交，堪稱「人人都是外交官」。

美國 義診 醫生

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