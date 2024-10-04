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雪梨國慶酒會 澳洲議員盼台澳共創和平

中央社／ 雪梨4日專電

駐雪梨辦事處3日舉行國慶酒會，駐雪梨辦事處處長吳正偉感謝澳洲國會8月通過動議案，反制中國扭曲聯大第2758號決議。澳洲參議員休布瑞吉對台灣人民面對中國威脅仍堅定自持深表感佩，盼澳洲應分擔維持印太地區安全責任，與台灣共創和平。

駐雪梨台北經濟文化辦事處3日晚間於雪梨富勒頓旅館（The Fullerton Hotel）舉行慶祝中華民國113年國慶酒會，由吳正偉主持，澳洲聯邦及新南威爾斯州（New South Wales）朝野政要、僑界領袖、企業代表、藝文界及媒體人士等350餘名嘉賓蒞臨同慶，場面盛大歡欣。

吳正偉指出，全球民主發展正遭受威權主義嚴重侵害，中共當局持續在台海、東海與南海進行軍事恫嚇，並透過經濟脅迫等「灰色地帶」攻勢，企圖改變印太地區和平現狀。

他說，中國駐雪梨總領事館曾以威脅電郵霸凌11名參加台灣僑界慶祝中華民國第16任正副總統就職晚宴的澳洲聯邦及新州議員，面對中方蠻橫無理作法，新州上議院於6月通過跨黨派動議，譴責中國干預澳洲民選議員行止的自由，肯定台灣的民主。

該動議不只重申澳洲的主權，也正告中國政府，澳洲不容許任何外國勢力干涉內政，任何試圖打壓澳洲民選議員言論自由及結社自由的企圖絕不會得逞。

吳正偉重申，民主台灣與專制中國互不隸屬，這是長期以來國際公認的客觀事實，中國卻惡意扭曲1971年聯合國大會第2758號決議，並與其所謂「一中原則」不當連結，妄稱台灣是中華人民共和國的一部分。2758號決議不但無涉台灣主權問題，亦無權剝奪台灣參與聯合國體系和其他國際組織的權利。

吳正偉指出，台灣誠摯感謝澳洲迅速採取具體作為反制中國扭曲聯大第2758號決議的謬論，澳洲國會於今年8月通過跨黨派緊急動議案，率先發出國際社會正義之聲。期盼更多國家支持台灣，讓民主的力量更加強大。

澳洲聯邦科學與藝術事務影子部長、眾議員佛萊徹（Paul Fletcher）、聯邦參議員休布瑞吉（DavidShoebridge）及新州上議院副議長羅伯茲（RodRoberts）等7位政要隨後應邀致詞祝賀中華民國國慶。

佛萊徹首先上台祝賀中華民國113年國慶，並回憶去年9月曾隨澳洲國會跨黨派參眾議員訪問團訪台，對台灣政治人物致力服務民眾，解決各種民生問題以贏得認同的作法印象深刻，也很高興當時有機會面見蔡前總統及時任副總統的賴清德總統。他認為台澳同為民主國家，自當相互扶持。

休布瑞吉致詞表示，台澳共享民主價值，尤其台澳兩國均擁有內涵豐富的原住民文化。他曾與家人赴台灣旅遊，對台灣境內各族群和諧共處以及沿途美景留下良好印象。他指出，台灣人民面對中國武裝威脅仍生活如常，堅定自持，除深表感佩之外，也認為澳洲應分擔維持印太地區安全責任，與台灣共創和平時代。

羅伯茲致詞感謝去年12月獲邀赴台訪問，得以親炙台灣熱情洋溢的選舉文化，對於台灣選後政權和平轉移，國家制度穩健運行尤感難能可貴，誠摯祝福中華民國國慶，他將永遠支持民主台灣。

國慶 澳洲 議員

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