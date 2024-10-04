墨爾本國慶酒會 駐處盼台澳深化合作共創區域繁榮

駐墨爾本辦事處3日晚間舉辦國慶酒會，酒會背景佈置別具巧思，以台灣為中心的晶片意象凸顯台灣在高科技供應鏈關鍵角色。駐墨爾本辦事處處長呂明澤感謝各國肯定台灣捍衛和平的貢獻，並盼台澳深化合作，共創區域繁榮。

駐墨爾本台北經濟文化辦事處3日晚間在墨爾本市中心「RACV俱樂部」舉行「慶祝中華民國建國113年國慶酒會」，由呂明澤主持，當地政要、領事團及商、僑、學界、媒體等近300人與會，同慶雙十。現場並有中華航空及噶瑪蘭威士忌設攤展示，酒會場面隆重盛大。

呂明澤致詞表示，賴清德總統揭示的「價值外交」及「和平四大支柱行動方案」彰顯台灣致力與國際社會攜手合作，維護區域和平的理念；儘管面對中國在政治及經濟等面向的打壓，台灣仍秉持一貫的韌性，積極深化與理念相近國家的關係。

他強調，在政府持續努力下，國際社會紛紛肯定台灣對民主價值及國家認同的貢獻與決心，並同聲譴責中共惡意扭曲聯大第2758號決議內容，抹殺台灣爭取參與聯合國體系的正當權利，包括「世界衛生組織」（WHO）、「聯合國氣候變遷綱要公約」（UNFCCC）、「國際民航組織」（ICAO）及「國際刑警組織」（INTERPOL）等。

他強調，台灣人民對於維護民主、自由及人權的決心堅定不移，絕不妥協。「我們由衷感謝各國對台灣捍衛世界和平穩定貢獻的肯定」。

呂明澤指出，台灣以「新南向政策」強化與印太地區各國的經貿連結，成果豐碩。其中，澳洲是台灣在能源安全及再生能源合作上的重要貿易夥伴，未來期盼澳洲能持續支持台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），共創區域繁榮與穩定。

對於中國駐阿得雷德總領事李東10月1日在「中華人民共和國成立75周年招待會」上聲稱「台灣與中華人民共和國同屬一家，終將回歸」的謬論，呂明澤也在致詞時重申，民主台灣是主權獨立國家，從未是專制中國的一部分，台灣的未來必須由2350萬人民決定。

維多利亞州（Victoria）議會友台小組共同主席羅斯威爾（Brad Rowswell）、南澳州議會友台小組共同主席吳桐（Tung Ngo）及「澳台俱樂部」主席唐納倫（Luke Donnellan）三人致詞一致肯定台灣政經發展及對國際社會的貢獻，並強調台澳共享民主價值，珍視雙邊情誼。

今年酒會現場布置別具巧思，以蝴蝶蘭為主要花卉布置，酒會背景則採用以台灣為中心的晶片意象，凸顯台灣在全球高科技供應鏈中的關鍵角色。

迎賓背版也融合墨爾本辦事處所轄三州的地標，並結合國旗、珍珠奶茶、自由廣場及台北101等圖樣，展現台灣與在地元素的創意結合；現場亦搭配架設大型投影布幕，播放「民主和平繁榮的新台灣」國慶宣傳影片，獲得與會來賓一致好評。