前瞻治水計畫不如預期？ 水利署：預算執行率逾98%

立法院預算中心指出，前瞻計畫的縣市管河川及區域排水整體改善計畫部分補助案件執行未如預期。水利署回應，歷年預算執行率皆達98%以上，將偕同各縣市政府排除執行困難，持續督促縣市政府加速推動。

為持續改善水患，前瞻基礎建設計畫提出「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」，期程分為5期，於2017年至2025年執行。立法院預算中心指出，部分補助案件執行未如預期，且有部分未發包或完工，水利署應加強監督控管工程執行進度及強化查核工作。

水利署今天發布新聞稿表示，前瞻第1至3期執行率已100%，第4期截至113年8月底執行率亦達88.72%，預估年底達成率可達98%以上。

為使前瞻計畫如期推動、提升預算執行，水利署除每月召開會議持續控管執行情形外，所屬河川分署亦定期與轄區縣市政府召開溝通平台會議，詳細討論個案執行情形，如有執行困難者，水利署及河川分署皆實地訪查督導，協助排除困難。

水利署坦言，近年因營建物價上漲，廠商投標意願低落，多數工程均招標不順利，除請地方政府增籌配合款以利發包，工程執行中受午後降雨頻繁、颱風豪雨、管線遷移等影響，造成工期需展延，已於管控會議要求地方政府把握非汛期時間施工，並採取相關預算管控措施。

「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」整體計畫目標預計至114年底提高保護面積275平方公里、施設堤防護岸、排水路改善約240公里。

水利署表示，本計畫每年度均達成年度改善目標值，至今年9月底累積已增加保護面積達233.53平方公里，施設堤防護岸及排水路改善212.9公里，已達成總計畫目標值80%以上，第5期特別預算將持續管控各工程執行，達成計畫目標值。

水利署指出，以計畫推動初期107年0823豪雨事件為例，總淹水面積達4萬5872公頃，今年7月颱風凱米24小時最大累積降雨量高達1428公釐，為近年最高，且適逢大潮，然而全台總淹水面積僅1819公頃，相較107年大幅降低，可見水患改善已有成效。

水利署強調，因應未來氣候變遷，將持續協助地方政府提升基礎設施能力，並以系統性思維加強土地承洪能力、非對稱治理以提升人口密集區保護標準，同時因地制宜規劃後續治理方案，提高防洪韌性保護力。