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AIT：GCTF夥伴辦氣候變遷研習營 促國際合作

中央社／ 台北3日電

美國在台協會AIT）今天表示，全球合作暨訓練架構（GCTF）夥伴1日至2日在高雄舉辦「氣候變遷對海洋的影響」國際研習營，超過21國、161人參加，著眼氣候變遷對海洋影響，藉此進行交流並分享知識。

美國在台協會（AIT）下午發布新聞稿指出，全球合作暨訓練架構（GCTF）夥伴1日至2日在高雄舉辦「氣候變遷對海洋的影響」國際研習營。

AIT指出，研習營共超過161人參加，包括來自21國的38名國際與會者。來自美國、日本、澳洲、加拿大、法國、菲律賓、以色列、紐西蘭和台灣的官員、專家、學者、公民社會專家和非營利組織代表，就廣泛的議題分享彼此的最佳實務經驗。

AIT說明，研習營討論議題包括，海洋健康監測、災害風險評估、永續藍色經濟措施；也深入探索創新監測科技、災害應變策略以及法律框架的發展，以支持國際間對海洋保護的合作。

AIT認為，海洋是地球氣候最主要調節器，氣候變遷會對海洋環境造成深遠影響，出現海洋暖化、海洋酸化和海平面上升等現象，這次研習營著眼氣候變遷對海洋影響，提供一個對話平台，促進國際夥伴針對社會最迫切的環境挑戰進行交流並分享知識。

外交部也同步發布新聞指出，研習營由日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之、國家人權委員會主任委員陳菊與高雄市副市長羅達生開幕致詞，另由台灣與國際講者就海洋健康環境策略、災害風險評估、氣候變遷調適與減緩及藍色經濟等議題分享經驗；其他來自濱海城市的貴賓也說明他們面臨氣候變遷的困境與因應策略，並由青年分享新世代觀點。

AIT 氣候變遷 美國在台協會

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