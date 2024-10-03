影／山陀兒颱風減弱 蔣萬安：國慶晚會應會照常舉行

中華民國佛教、基督教、天主教和伊斯蘭教等宗教界領袖和教徒代表，為響應美國華盛頓50萬人反共勝利大遊行，1970年10月3日下午在台北市中山堂舉行「中華民國宗教徒爭取反共勝利大會」，並通過大會宣言，呼籲全世界宗教徒一致奮起，負起偉大而神聖的反共鬥爭使命，爭取全面反共的勝利。

2024-10-03 09:00