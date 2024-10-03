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明天還有颱風假？氣象署風雨預測 12縣市達標

影／山陀兒颱風減弱 蔣萬安：國慶晚會應會照常舉行

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
台北市長蔣萬安（中）上午前往台北市災害應變中心，主持山陀兒颱風第4次工作會報，呼籲民眾沒有必要，不要外出，針對5日大巨蛋將進行國慶晚會，蔣萬安表示應會「照常舉行」。記者曾學仁／攝影
台北市長蔣萬安（中）上午前往台北市災害應變中心，主持山陀兒颱風第4次工作會報，呼籲民眾沒有必要，不要外出，針對5日大巨蛋將進行國慶晚會，蔣萬安表示應會「照常舉行」。記者曾學仁／攝影

山陀兒中心預計今天中午前後登陸後會迅速減弱成輕颱，明天白天就會變成熱帶性低氣壓，台北市長蔣萬安上午前往台北市災害應變中心，主持山陀兒颱風第4次工作會報，呼籲民眾沒有必要不要外出。針對5日大巨蛋將進行國慶晚會，對市民安全是否造成影響，蔣萬安表示市府各團隊會密切注意颱風最新動態，到目前為止應會照常舉行。

山陀兒颱風今天中午前後登陸，登陸後會迅速減弱，明天白天就會減弱為熱帶性低氣壓。不過受到外圍環流、東北季風影響，氣象署也發布部分縣市超大豪雨特報，基隆市、新北市、台北市、台南市、高雄市、花蓮縣等大豪雨特報，嘉義縣、嘉義市、雲林縣、基隆市、新北市、宜蘭縣、花蓮縣、澎湖縣、蘭嶼、綠島有局部大雨或豪雨，台北市長蔣萬安呼籲民眾沒有必要，不要外出。

台北市長蔣萬安（右）上午前往台北市災害應變中心，主持山陀兒颱風第4次工作會報，呼籲民眾沒有必要不要外出，針對5日大巨蛋將進行國慶晚會，蔣萬安表示應會照常舉行。記者曾學仁／攝影
台北市長蔣萬安（右）上午前往台北市災害應變中心，主持山陀兒颱風第4次工作會報，呼籲民眾沒有必要不要外出，針對5日大巨蛋將進行國慶晚會，蔣萬安表示應會照常舉行。記者曾學仁／攝影

山陀兒颱風 豪雨

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