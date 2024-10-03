影／山陀兒颱風減弱 蔣萬安：國慶晚會應會照常舉行
山陀兒中心預計今天中午前後登陸後會迅速減弱成輕颱，明天白天就會變成熱帶性低氣壓，台北市長蔣萬安上午前往台北市災害應變中心，主持山陀兒颱風第4次工作會報，呼籲民眾沒有必要不要外出。針對5日大巨蛋將進行國慶晚會，對市民安全是否造成影響，蔣萬安表示市府各團隊會密切注意颱風最新動態，到目前為止應會照常舉行。
山陀兒颱風今天中午前後登陸，登陸後會迅速減弱，明天白天就會減弱為熱帶性低氣壓。不過受到外圍環流、東北季風影響，氣象署也發布部分縣市超大豪雨特報，基隆市、新北市、台北市、台南市、高雄市、花蓮縣等大豪雨特報，嘉義縣、嘉義市、雲林縣、基隆市、新北市、宜蘭縣、花蓮縣、澎湖縣、蘭嶼、綠島有局部大雨或豪雨，台北市長蔣萬安呼籲民眾沒有必要，不要外出。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言