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H2U永悅健康 Ｘ World Gym，AI健身新概念，守護全民健康

文／ H2U永悅健康提供

H2U 永悅健康 Ｘ World Gym，AI健身新概念，守護全民健康。 圖／H2U永悅健康提供
H2U 永悅健康 Ｘ World Gym，AI健身新概念，守護全民健康。 圖／H2U永悅健康提供

面對整個社會的「超高齡」狀態，運動健身不再是特定族群的專利，而是每個人都可以持續養成的好習慣。日前，台灣數位健康第一品牌H2U永悅健康與台灣第一大健身連鎖品牌World Gym世界健身俱樂部合作，透過H2U旗下「H2U pano」專業化的AI健康分析，量身打造適合每個人的健身課程，為個人化健康創造了便利無間隙的未來藍圖。

H2U pano X World Gym，預防醫學與健身理念的契合

H2U pano是由 H2U 永悅健康推出的數位健康平台，致力於為用戶全面的健康管理服務，主要特色包括便捷的線上預約系統、多元化的健康服務，涵蓋心理健康、運動健身、營養諮詢、物理治療等多種領域。此外，pano透過AI技術，根據個人健康數據，提供量身定制的健康計畫，讓用戶能夠輕鬆管理自己的健康狀況，達到更好的生活品質。

而這樣的健康願景要如何更進一步實踐在生活中？與運動是密不可分的，H2U執行長陳俊嘉表示，H2U pano在健康領域亟欲為民眾帶來實體方案，於是尋覓最適切的合作夥伴──在台灣市場深耕24年，用最好的設備資源結合最新科技的World Gym。

World Gym身為台灣健身第一大品牌，除了提供各種健身設備與器材，更依場地空間和會員需求，規劃功能性訓練設施或運動服務，加上全台分店據點眾多，長年以來在廣大的運動族群中建立良好的信任感。更在疫情百業荒蕪的停滯期，建立了線上課程平台WG Online ，讓會員在家中就可以運動，也為本次的合作打下良好的基礎。

World Gym董事長柯約翰認為，與H2U合作，透過旗下的H2U pano平台，是結合全方位的健康服務生態圈，提供適當的運動解決方案，給予本身不喜歡運動、還沒開始運動、或是有三高問題的族群，最直接改善的健康策略；就健身市場面來說，能提升實質運動人數，就產業串聯面而言，則是讓線上使用者透過線下行動，健康優化。

H2U執行長陳俊嘉(左)與World Gym董事長柯約翰(右)。 圖／H2U永悅健康提供
H2U執行長陳俊嘉(左)與World Gym董事長柯約翰(右)。 圖／H2U永悅健康提供

AI科技與健康實踐：精準化的個人運動指標

以往運動健身多是為了挑戰更高強度的訓練，現在則同時是個人保健中重要的一環。H2U pano結合AI大數據，提供多元健康服務與線上即時預約，並透過用戶的線上健檢報告進行健康風險分析，進而找出最適合的運動健身課程。

本次合作中，World Gym根據會員輪廓標籤的前8名，統計出使用者感興趣與需要的運動項目，為H2U pano量身訂做了7大類，共29組課程規劃，包含肌少症、游泳、筋膜放鬆、代謝症候群、親子運動、心靈紓壓、減脂運動，讓不同喜好與健康狀態的族群都能找到合適的課程。例如，有脂肪肝問題的民眾，就可以透過平台推薦腹部脂肪燃燒計畫；血壓偏高的民眾，可以嘗試重量訓練課程；甚至若有白血球過低問題的民眾，也可以透過平台接觸心靈紓壓瑜珈課程。

預防重於治療，在還能運動的時候就動起來吧！

在健康醫療上，一直有很多碎片化的議題，要想管理好健康，會需要資訊的完整性，H2U執行長陳俊嘉打了個比方：「就像在電商平台購物，會想一次買到自己所有想要的東西，健康服務平台也是如此。」因此H2U pano是建立健康生態的全方位平台，讓每個人都可以更加了解健康資訊，並從中找到自己的解決方案。」

當前保健領域中，大多是在做疾病發生後的救治手段，預防醫學的量能遠遠不足，透過H2U pano健康促進整合平台，將精準客製的運動課程媒合真正需要的人，在一開始發現自己健康有異狀，就能直接找到現階段最佳的解決方案，改善個人健康的同時，拉長整個社會的健康餘命，進而創造1+1遠遠大於2的價值。

H2U pano和World Gym合作攜手創造永續健康的職場環境_World Gym健身房實景。 圖／H2U永悅健康提供
H2U pano和World Gym合作攜手創造永續健康的職場環境_World Gym健身房實景。 圖／H2U永悅健康提供

用健康的正循環，落實企業ESG，掌握未來全民的健康福祉

在企業永續經營上，H2U與World Gym雙方都一致認為企業健康是ESG裡非常重要的一環！企業應更重視員工身心狀態，當員工養成運動習慣，提高良好的身體狀態時，在公司的生產力也將隨之提升，而當每個人的健康狀態都變好之後，便能以更少的資源去照顧更多的人，達成社會的正循環。

用健康的正循環，落實企業ESG，掌握未來全民的健康福祉

在企業永續經營上，H2U與World Gym雙方都一致認為企業健康是ESG裡非常重要的一環！企業應更重視員工身心狀態，當員工養成運動習慣，提高良好的身體狀態時，在公司的生產力也將隨之提升，而當每個人的健康狀態都變好之後，便能以更少的資源去照顧更多的人，達成社會的正循環。

H2U永悅健康長年致力於推展職場健康服務，H2U職場健康服務目前成功導入微軟、夏普等超過250間國內外企業，期盼透過科技、數據與專業服務的力量，協助企業把員工的健康數據管理變成資產，創造企業、員工、合作夥伴的三贏市場。

而2023年World Gym舉辦了企業ESG健康挑戰賽，共有680個企業、兩萬多名員工報名，帶動不少企業的運動習慣，未來將會延伸更多健康促進合作與科學化檢測，為預防醫學再盡一份心力。

本次H2U與World Gym合作就是期望能透過 H2U pano站在健康促進的趨勢上，透過AI科技串聯醫學資訊、運動生態圈，減少臥病在床的發生率，讓全民能在健康的狀態下邁向幸福的晚年。

H2U pano和World Gym合作攜手創造永續健康的職場環境。 圖／H2U永悅健康提供
H2U pano和World Gym合作攜手創造永續健康的職場環境。 圖／H2U永悅健康提供

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