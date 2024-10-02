衛福部以健保總額協商解醫院電費壓力 專家：緩不濟急

電價調漲將上路，醫院不在凍漲對象內，電費將調升14%，醫界要求政府編列公務預算補助。衛福部今天表示，電價成本應納入總額協商考量，但台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，總額協商中的醫療物價指數（MCPI）是落後指標，應透過電業法修法，讓醫療機構成為最低收費對象。

衛福部醫事司副司長劉玉菁表示，要編列公務預算支應醫療院所因電價上漲的衝擊，必須「師出有名」，醫療院所並不在電業法規定保護範圍內，醫療院所電價成本應由健保總額協商納入考量。

健保總額非協商因素公式中，納入人口結構、MCPI等變項，算出為隔年總額成長率低推估。洪子仁表示，MCPI指數中，雖包含電費調漲成本，但其計算方式為「落後指標」，係反應前2年醫療物價指數，但近3年內電價已調升4次，平均漲幅達42.9%，「MCPI根本來不及反應飛快上漲的電價成本。」

8大醫界團體共同呼籲，政府應編列公務預算補貼醫院電費。洪子仁表示，為達此目標，呼籲立法委員提出「電業法」52條修正，該條文規定，衛福部社家署轄下的社福機構、護理之家為最低收費對象，該署因此編列預算，補助機構電費，希望未來將醫療機構納入其中，衛福部才能依法行政，編列預算補助醫院電費。

不過，修法緩不濟急，洪子仁表示，明年調漲14%電費，在他擔任副院長的新光醫院，電費將突破9千萬大關，對於醫院經營者而言，壓力十分沈重，但醫院與其他產業不同，收入受健保總額限制，且設有支付標準，無法自行漲價轉嫁成本，「只能先行承擔近年電費上漲帶來的壓力。」