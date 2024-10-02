日本長野蘋果音樂節新設浪漫台灣舞台 樂迷嗨翻

文化部駐日台灣文化中心為向日本介紹台灣的獨立音樂，首次與在日本長野縣松本市舉辦的知名「蘋果音樂節」合作新設「浪漫台灣舞台」，9月29日以台灣好音樂主軸邀請3組台灣的獨立樂團演出，樂迷嗨翻，大喊台灣讚。

駐日台灣文化中心新聞稿表示，9月29日下午3時「蘋果音樂節-浪漫台灣舞台」開演後，來自台北的獨立樂團「百合花」（主唱兼吉他林奕碩、貝斯林威佐、鼓手陳奕欣組成）、來自高雄的獨立樂團淺堤（吉他手紅茶，本名周致宏、主唱兼吉他手蔡依玲、貝斯手方博，本名方博聖、鼓手黃堂軒）以及創作歌手馬念先接連演出。

台灣樂團用英日文問候樂迷暖場，樂團上台看到日本樂迷很嗨，幾乎忘了原本準備要講的話。而樂迷聽到台灣音樂立刻嗨翻，隨著音樂擺動身子，大喊台灣音樂讚。

有樂迷表示，「第一次聽到台灣音樂，沒想到台灣音樂這麼有魅力，聽完台灣樂團演出後，都想去台灣聽演唱會了。」

台灣樂團結束在「蘋果音樂節」演出後，昨晚出席在東京青山的音樂展演空間舉辦的「浪漫台灣舞台in東京」記者會及演出，現場聚集媒體及音樂業界人士。

台灣樂團分享在「蘋果音樂節」演出的經驗心得。馬念先說：「相較於台灣聽眾，日本聽眾對於音樂的理解是比較多元性的，所以對於各式各樣的音樂與文化的接受度比台灣的聽眾朋友強。再加上日本國際大都市，任何活動有來自各地的人，我覺得只要我們很認真、真誠地把自己的音樂表現出去，都會得到很大的回饋。」

馬念先還說：「表演的隔天在松本城和松本博物館竟然遇到了3個人分別與我拍照，我覺得我好像還有點魅力。」馬念先說非常樂意參加蘋果音樂節的活動，能出國表現自己給不同國家的人看，是非常棒的事。

百合花的主唱兼吉他林奕碩說：「覺得參加音樂節的樂迷都很熱情，（百合花）準備了兩首歌做成日文版，有感覺到大家可能聽得懂，或是知道我在講日文，覺得很好玩。」

林奕碩還說：「很開心可以來到浪漫台灣的活動，知道原來在另一個地方也有有一些人會欣賞我們的音樂，所以會繼續努力，希望以後也可以做一個特別的專輯日本版。」

淺堤的主唱兼吉他手蔡依玲表示，很開心有機會可以前往「蘋果音樂節」演出，今後將更加努力，並計畫在日本發行CＤ。

駐日台灣文化中心主任曾鈐龍昨晚在「浪漫台灣舞台in東京」記者會上台致詞說：「這3個樂團可能不是第一次參加蘋果音樂節，但這是駐日台灣文化中心第一次支持台灣的音樂團體來參加這個音樂節，我覺得很光榮。」

曾鈐龍說：「9月29日和同仁到現場去看，看到現場的人都很年輕，50歲以上的人是除了我就是在那邊賣炒麵、烤肉的歐吉桑。」此話一出，台上的馬念先說：「還有我」。現場揚起爆笑聲。

在日本，長野縣是蘋果產量僅次於青森縣的縣，蘋果音樂節是2009年起每年9月底在長野縣松本市阿爾卑斯公園舉辦的戶外音樂節，邀請逾150組樂團或歌手參與，活動為期2天，每年吸引近5000名樂迷參與，廣受好評。

許多日本知名樂團曾在蘋果音樂節演出後就受到日本音樂業界及樂迷關注，是日本重要音樂節之一。