快訊

央行第七波打炒房重擊住宅市場 商用不動產也遭殃？

4市晚間8時同時宣布颱風假 基隆卻偷跑？蔣萬安說話了

昔挺太陽花、舉國旗！ 安溥手寫字賀中國國慶...網友全看傻

台北愛樂合唱團印度演出 遊子聽台灣歌謠感動落淚

中央社／ 新德里2日專電

台北愛樂室內合唱團受邀到印度演出，包括「丟丟銅仔」、「月亮代表我的心」等歌謠與經典的流行歌，逼出台灣遊子的思鄉淚；台灣歌謠與西方作品的饗宴也讓印度聽眾回味無窮。

台北愛樂室內合唱團受台灣區電機電子工業同業公會（電電公會）邀請到印度，並與印度尼姆拉納音樂基金會（The Neemrana Music Foundation）合唱團合作，於1日晚間在新德里「印度棲地中心」（IndiaHabitat Centre）舉辦「東西薈萃」音樂會

台北愛樂文教基金會執行長丁達明表示，這次來到過去了解不深的文明古國印度，並與當地的音樂團體合作演出，一起唱台灣歌謠、西方作品，十分令人期待。

台北愛樂室內合唱團副指揮謝斯韻指出，這次帶來的表演除了台灣的現代作品，還有經典的流行歌，像是「流浪到淡水」、「月亮代表我的心」，還有如「哈利路亞」（Hallelujah）這樣西洋的經典曲子，以及跟印度當地合唱團合作「油桐花」等客家歌謠及其他印度歌曲。

參與演出的鋼琴家張絜宇說，這次特別選擇本土的民謠，或是有名的中文流行歌，希望把台灣文化帶到印度來。

已在印度生活10年的台灣民眾連雅文表示，這是第一次有這麼大的台灣團體來印度表演，包括「丟丟銅仔」還有客家歌曲「油桐花」，都讓人非常感動；大家都在說，第一句歌聲唱出來後，「眼淚都出來了」。

在印度工作的台灣民眾吳柏偉說，大家在異鄉工作，很少有機會聽到「月亮代表我的心」、「流浪到淡水」，還有客家歌曲「油桐花」。這些歌深深觸動在異地打拚台灣人的心弦，讓人有家鄉的感覺。

印度學生成庭表示，台北愛樂演出非常精彩，他特別喜歡「月亮代表我的心」，那是首非常經典的老歌，台北愛樂表演得非常好。

尼姆拉納音樂基金會合唱團女高音巴德瓦傑（Yashasvi Bhardwaj）說，真的很榮幸與台灣這麼好的音樂家合作。很幸運地，大家能接觸到雙方的音樂、用音樂表達對彼此的愛，能看到他們的演出，真的是很美好的一件事。

尼姆拉納音樂基金會合唱團女高音托卡斯（RaniTokas）認為，音樂是跨國界的，能讓不同的國家合而為一，也讓人與人有所連結。

印度 客家 音樂會

延伸閱讀

印度吸金 定期定額布局

射擊／劉恆妤10月拚世界盃總決賽 11月還有新任務

印度傾聽台商需求 台印論壇促成多項產業合作

和碩董座談印度製造 產品更多元

相關新聞

國史館想做總統口述歷史 為何蔡英文、馬英九婉拒？

不少先進國家設有總統博物館或總統圖書館，詳盡收集歷任總統的口述歷史、錄音錄影及文物。國史館館長陳儀深深感台灣雖尚未有類似硬體機構，但可先做軟體口述歷史，「把歷任總統資料研究清楚，就是台灣政治史的軸線」，可惜他向前總統蔡英文提出口述歷史邀訪已遭拒，馬英九口述歷史也至今未成。

照片看歷史／1961年波密拉颱風後 爆發「台灣熱」疫情

1961年9月12日「波密拉」颱風來襲，屬於台北市低窪地區的南機場，因颱風過境後衛生局沒有及時普遍進行消毒而出現「怪病」，患者有50餘人，病狀為高熱不退，打針無效。消息最初在1961年9月30日出版的「今日台北」週刊刊出的「讀者投書」中所透露。時任台北市代市長周百鍊10月2日專程前往了解情況，並表示經診察結果，認此病狀為「二週熱」，又名「台灣熱」（正確病名為「斑疹傷寒」）...

國慶焰火8大主題 首見七彩祥雲

國慶焰火首度移師雲林，縣府昨邀立法院長韓國瑜宣傳並公布焰火8大主題及特色。韓說，選在雲林施放有3大意義，要將受困「黑屋子...

你也是1963年前後出生？來看台灣建築的解嚴世代

1963年前後數年出生、1987年解嚴前後完成大學建築教育的「解嚴世代」台灣建築人，作品究竟反映什麼特色？忠泰美術館年度...

國科會：公部門算力排名跌至106 要拚世界前30

台灣超級電腦「台灣杉二號」算力世界排名下滑，從一○七年第二十名跌到一一三年一○六名，國科會主委吳誠文昨表示，台灣目前公部...

許倬雲獲唐獎漢學獎 獎金5000萬全額捐出設獎學金

中研院士許倬雲今年榮獲唐獎漢學獎，為首位出身台灣的獲獎者，今日在台大以「經緯華夏：從大陸到海洋」為主題舉行唐獎大師論壇，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。