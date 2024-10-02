台北愛樂合唱團印度演出 遊子聽台灣歌謠感動落淚

台北愛樂室內合唱團受邀到印度演出，包括「丟丟銅仔」、「月亮代表我的心」等歌謠與經典的流行歌，逼出台灣遊子的思鄉淚；台灣歌謠與西方作品的饗宴也讓印度聽眾回味無窮。

台北愛樂室內合唱團受台灣區電機電子工業同業公會（電電公會）邀請到印度，並與印度尼姆拉納音樂基金會（The Neemrana Music Foundation）合唱團合作，於1日晚間在新德里「印度棲地中心」（IndiaHabitat Centre）舉辦「東西薈萃」音樂會。

台北愛樂文教基金會執行長丁達明表示，這次來到過去了解不深的文明古國印度，並與當地的音樂團體合作演出，一起唱台灣歌謠、西方作品，十分令人期待。

台北愛樂室內合唱團副指揮謝斯韻指出，這次帶來的表演除了台灣的現代作品，還有經典的流行歌，像是「流浪到淡水」、「月亮代表我的心」，還有如「哈利路亞」（Hallelujah）這樣西洋的經典曲子，以及跟印度當地合唱團合作「油桐花」等客家歌謠及其他印度歌曲。

參與演出的鋼琴家張絜宇說，這次特別選擇本土的民謠，或是有名的中文流行歌，希望把台灣文化帶到印度來。

已在印度生活10年的台灣民眾連雅文表示，這是第一次有這麼大的台灣團體來印度表演，包括「丟丟銅仔」還有客家歌曲「油桐花」，都讓人非常感動；大家都在說，第一句歌聲唱出來後，「眼淚都出來了」。

在印度工作的台灣民眾吳柏偉說，大家在異鄉工作，很少有機會聽到「月亮代表我的心」、「流浪到淡水」，還有客家歌曲「油桐花」。這些歌深深觸動在異地打拚台灣人的心弦，讓人有家鄉的感覺。

印度學生成庭表示，台北愛樂演出非常精彩，他特別喜歡「月亮代表我的心」，那是首非常經典的老歌，台北愛樂表演得非常好。

尼姆拉納音樂基金會合唱團女高音巴德瓦傑（Yashasvi Bhardwaj）說，真的很榮幸與台灣這麼好的音樂家合作。很幸運地，大家能接觸到雙方的音樂、用音樂表達對彼此的愛，能看到他們的演出，真的是很美好的一件事。

尼姆拉納音樂基金會合唱團女高音托卡斯（RaniTokas）認為，音樂是跨國界的，能讓不同的國家合而為一，也讓人與人有所連結。