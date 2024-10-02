國慶焰火8大主題 首見七彩祥雲

國慶焰火首度移師雲林，縣府昨邀立法院長韓國瑜宣傳並公布焰火8大主題及特色。韓說，選在雲林施放有3大意義，要將受困「黑屋子」8年的中華民國拉出來、重燃台灣人民的愛國精神，保證驚豔連連。

國慶焰火10日晚8時起在虎尾高鐵特區施放41分鐘、近3萬發，共有「七崁武功震天下．國富民強普天慶」、「七彩祥雲獻吉瑞．國運昌隆展盛世」、「花鼓喧天撼大地．風起雲湧響寶島」、「心手相連向前行．國泰民安永世昌」等8大主題。

其中國內首度施放的七彩祥雲焰火，利用照明彈散開後的耀眼光芒，投射在五彩繽紛的煙霧上，宛如祥雲獻瑞，也首次啟用浮光投影，搭配焰火呈現代表雲林意象的開口獅、媽祖、雲林上場及國慶主視覺。

韓國瑜說明國慶焰火選在雲林的3大意義，他說，中華民國像個營養不良的小老頭，被關在「黑屋子」沒人問，所以今年要把大家最愛的中華民國從「黑屋子」拉出來，意義重大。

他說，這幾年台灣人民都很悶，電價漲、詐團多、兩岸關係不穩定，治安不好，政府常宣導GDP多少、就業機會多少，但精神力量卻在萎縮中，台灣人民迫切需要重燃愛國精神。

另外，雲林擁有兩百萬鄉親，但在台灣的政治、社會及心理版圖都被嚴重低估，藉這次國慶焰火把雲林的招牌擦光擦亮。

張麗善說，國慶日下午4時半開始一系列精彩表演，還有400架無人機600秒高空演出10個主題，現場也有400攤道地雲林美食，歡迎大家來欣賞國慶焰火，一起為國家慶生。