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彭啓明會晤巴拉圭駐台大使 盼深化減碳合作

中央社／ 台北1日電

環境部長彭啓明在臉書表示，今天會晤巴拉圭共和國駐台大使費卡洛，雙方討論深化減碳合作的具體措施；環境部和外交部正準備與巴拉圭簽署協定，探討氣候變遷議題，進一步加強減碳合作。

彭啓明指出，循環經濟也是兩國未來緊密合作的重點領域，這些方面都值得台灣學習，未來雙方將進行更多的交流。

彭啓明轉述會晤內容，指出巴國能源是乾淨的再生能源，擁有豐富生物多樣性作為碳匯的潛力，森林覆蓋率國土的44%，並遵守巴黎協定的指導原則，採取嚴格公正的措施保護環境，在杜拜聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）時，巴國總統曾提議台灣需參與COP大會。

彭啓明說，幾周前南美洲森林大火，嚴重影響巴國西部地區，巴國期盼與友邦台灣合作，在受影響的土地上重建造林。

此外，彭啓明提到，巴拉圭還頒布了碳信用法，在以永續方式促進經濟成長，這不僅有助於自然資源的保存，還強化了永續管理，是少數擁有此法規的國家之一，這樣的政策將有助於建立一個良性的循環。

彭啓明也說，台灣與巴拉圭有望在氣候變遷、環保與永續發展上攜手合作，達成雙贏局面。

巴拉圭 彭啓明 永續

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