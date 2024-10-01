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陳菊：人權會優先關心氣候變遷對不利處境群體影響

中央社／ 台北1日電

國家人權委員會主委陳菊今天說，氣候變遷對經濟弱勢、身心障礙、原住民族、偏遠住民等「不利處境群體」的影響不容忽視，他們的處境與行政機關提供的救濟政策，是人權會最優先關切課題。

國家人權委員會透過新聞稿表示，陳菊今天出席美、日、澳、加與台灣政府跨機關舉辦的「氣候變遷對海洋的影響」全球合作暨訓練架構（GCTF）國際研討會。

陳菊致詞時說，氣候變遷正衝擊著人類生存與基本人權，是全世界「同舟一命、命運與共」的課題，對經濟弱勢、身心障礙、原住民族、偏遠住民等「不利處境群體」的影響不容忽視；他們的處境與行政機關提供的救濟政策，是人權會最優先關切的課題。

陳菊指出，從「世界人權宣言」到聯合國經濟社會文化權利國際公約 （ICESCR），都以人人有適當的食物、衣物、住屋等，做為人權標準，但氣候變遷帶來的危機已威脅基本人權。

陳菊說，人權會關切最沒機會享受到社會發展的利益，卻在過度開發造成的氣候變遷危機中，最先遭受打擊的不利處境群體的處境，與行政機關提供的救濟政策；人權會已將氣候變遷議題納入中程策略計畫，持續關切氣候變遷對不利處境群體的影響。

人權會指出，這次GCTF大會中，人權會委員葉宜津也在「調適策略、教育和國際合作」場次中，分享台灣面對氣候變遷衝擊的挑戰與策略，對溫室氣體排放最少且從經濟成長中受益最少的人，往往是受氣候變遷影響最嚴重者。

葉宜津也說，人權會在這項議題的推動策略，是強調氣候變遷無分國界，每個地球上的國家與居民都應盡自己最大努力，落實減碳行動，讓地球可以永續發展，並思考如何顧及區域與世代正義，減緩氣候變遷對不利處境群體的影響。

人權會表示，「氣候變遷對海洋的影響」全球合作暨訓練架構（GCTF）國際研討會，由國家人權委員會、外交部、海洋委員會、高雄市政府、國家災害防救科技中心，以及美、日、澳、加等國，10月1日到3日共同在高雄舉辦。

人權 氣候變遷 陳菊

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