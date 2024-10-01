省錢大作戰！水電費遭立院凍結100萬元 監院下午3時後關冷氣管制電梯

監察院民國113年度預算中，水電費遭立法院凍結100萬元，因尚未解凍，監察院秘書長李俊俋今天說，從上周起啟動節電措施，包括下午3時後停開冷氣、電梯管制等，否則電費會繳不出來。

立法院司法及法制委員會去年審查監察院113年度預算案時，編在「一般行政」下的水電費約新台幣900萬元，遭凍結「水電費」100萬元，待向立法院司法及法制委員會提出書面報告後，始得動支。監察院則在今年7月11日提出書面報告。

監察院報告指出，台電公司從111年7月1日到112年10月1日止，高壓供電流動電價、低壓供電流動電價經數次調漲，112年4月1日電價與111年7月1日相比，高壓供電尖峰時間流動電費電價調漲逾23%，低壓供電尖峰時間流動電費電價調漲逾17%。

監察院說，這導致112年實際水電費支出大幅增加為854萬1666元，超過112年預算數755萬1000元，動支第一預備金支應。111年、112年已較前一年度節電4.21%、1.12%，但電價調漲幅度大，導致112年水電費實支數增加。

李俊俋接受中央社記者訪問時表示，這筆預算本來被凍結100萬元，7月送出書面報告後，因為民眾黨立法院黨團提案改交審查，因此還不能解凍。今年還有3個月要撐，本來預算就不夠用，電費會繳不出來。

李俊俋指出，因此上星期開始採取節電措施，目前是在上午10時到下午3時間可以開冷氣，另外，辦公大樓的2部電梯中，也有1部先暫停運轉，「同仁叫苦連天」。

李俊俋說，監察院每年預算編列約900萬元，但因為許多機器、管線老舊，比較耗電，每個月電費都超過100萬元；今年到9月為止，雖已節電9萬度，但因電費調漲，還是不夠，只好提出管制措施，未來會視情況調整。