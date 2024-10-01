環評空污抵換原則修正發布 刪除離島措施

環境部今天修正發布環評開發案空污抵換原則，刪除在預告期間協助離島減空污來抵換的措施，另外要求工廠開發需先以工廠空污減量為優先抵換項目，也設計距離由近而遠的差別抵換比例等。

環境部今天修正發布「環境部審查開發行為空氣污染物排放量增量抵換處理原則」，未來開發單位在進行環境影響評估時，針對空氣污染物排放量增量抵換能有一致性原則。

環境部大氣司長張順欽告訴中央社記者，在草案研商期間，原本有設計開發單位於離島地區執行空污減量措施，可作為本島開發行為抵換來源，最終在發布的版本中刪除，主要也是回應環團期待，而離島空污減量會再嘗試以其他方式進行。

另外，在研商過程中針對環保金爐納空污抵換一事，也有許多團體關心，為達金爐設計處理量「可能還要買金紙來燒」，反增加空污排放。張順欽表示，本次修正有要求是如殯葬業、宮廟的「既有金爐」改善才能抵換，若是新設金爐則不能適用。

環境部指出，本次修正主要包含4大方向。首先，將施工期間的空污抵換納入規範；未來固定污染源（如工廠）開發，空污抵換需同樣以固定污染源為優先，若不足才採用移動污染源（車輛汰換）或其他減量來源。

另外，抵換距離由近而遠設計差別抵換比例，同縣市1:1.2、同空品區為1:1.3、鄰近空品區上風縣市1:1.4，落實開發污染就近抵換；最後則是導入低污染運輸車輛、施工機具取得清潔排放自主管理標章、認養空氣品質淨化區等作為抵換使用。

環境部統計，自民國108年迄今，環境部審查開發案計132件，開發單位開發行為空氣污染物總增量每年約1萬500公噸，經抵換後減量幅度約8成；預期透過本次修正抵換處理原則，可使抵換制度更趨完善。

環境部現正規劃開發行為污染排放增量抵換資訊平台，未來除提供開發案承諾抵換資訊、抵換執行情形外，將進一步提供多元抵換媒合資訊。