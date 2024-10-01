快訊

發文表態？多位台灣藝人紛祝賀中共國慶 陸委會發聲了

南韓梨泰院害死159人 法院一審判決「輕判與無罪」

緩慢向北移動！氣象署估強颱山陀兒「明登陸」：南部慎防豪雨、致災性強風

環評空污抵換原則修正發布 刪除離島措施

中央社／ 台北1日電

環境部今天修正發布環評開發案空污抵換原則，刪除在預告期間協助離島減空污來抵換的措施，另外要求工廠開發需先以工廠空污減量為優先抵換項目，也設計距離由近而遠的差別抵換比例等。

環境部今天修正發布「環境部審查開發行為空氣污染物排放量增量抵換處理原則」，未來開發單位在進行環境影響評估時，針對空氣污染物排放量增量抵換能有一致性原則。

環境部大氣司長張順欽告訴中央社記者，在草案研商期間，原本有設計開發單位於離島地區執行空污減量措施，可作為本島開發行為抵換來源，最終在發布的版本中刪除，主要也是回應環團期待，而離島空污減量會再嘗試以其他方式進行。

另外，在研商過程中針對環保金爐納空污抵換一事，也有許多團體關心，為達金爐設計處理量「可能還要買金紙來燒」，反增加空污排放。張順欽表示，本次修正有要求是如殯葬業、宮廟的「既有金爐」改善才能抵換，若是新設金爐則不能適用。

環境部指出，本次修正主要包含4大方向。首先，將施工期間的空污抵換納入規範；未來固定污染源（如工廠）開發，空污抵換需同樣以固定污染源為優先，若不足才採用移動污染源（車輛汰換）或其他減量來源。

另外，抵換距離由近而遠設計差別抵換比例，同縣市1:1.2、同空品區為1:1.3、鄰近空品區上風縣市1:1.4，落實開發污染就近抵換；最後則是導入低污染運輸車輛、施工機具取得清潔排放自主管理標章、認養空氣品質淨化區等作為抵換使用。

環境部統計，自民國108年迄今，環境部審查開發案計132件，開發單位開發行為空氣污染物總增量每年約1萬500公噸，經抵換後減量幅度約8成；預期透過本次修正抵換處理原則，可使抵換制度更趨完善。

環境部現正規劃開發行為污染排放增量抵換資訊平台，未來除提供開發案承諾抵換資訊、抵換執行情形外，將進一步提供多元抵換媒合資訊。

環境部 空污

延伸閱讀

亞洲製造業PMI不妙…台灣工廠景氣轉冷 日本連三月萎縮

施工及營運淨增量 環評空污抵換再優化

環境部加嚴空氣品質目標 擬提早預警機制

賴清德因12年前台南開發案挨告 南市府：時間誤導、刻意抹黑

相關新聞

氣象署最新颱風預測 明天8縣市風雨達放假標準

．中央氣象署持續發布強烈颱風山陀兒海上陸上颱風警報。根據氣象署今天上午10時最新風雨預測顯示，24小時累積雨量預測（今天下午2時至明天下午2時），有花蓮縣、台東縣、恆春半島、高雄市、屏東縣達雨量警戒值停班課標準。今天下午風力部分達標地區新增連江縣、澎湖縣。

照片看歷史／1959年各宗教團體齊聚 為大陸同胞祈福

1959年10月1日，我國各種宗教團體，當日針對中華人民共和國設立10年間，在大陸死難的同胞，及仍在遭受苦難的同胞祈禱。佛教團體當日下午4時30分在台北市南昌街十普寺舉行護國免災法會，祈禱中華民國國運昌隆，祝願大陸的同胞，早日獲得自由與光明。

國科會：公部門算力排名跌至106 要拚世界前30

台灣超級電腦「台灣杉二號」算力世界排名下滑，從一○七年第二十名跌到一一三年一○六名，國科會主委吳誠文昨表示，台灣目前公部...

許倬雲獲唐獎漢學獎 獎金5000萬全額捐出設獎學金

中研院士許倬雲今年榮獲唐獎漢學獎，為首位出身台灣的獲獎者，今日在台大以「經緯華夏：從大陸到海洋」為主題舉行唐獎大師論壇，...

會匈牙利智庫、赴韓國慶酒會 朱立倫：持續連結國際

國民黨主席朱立倫今下午在中央黨部會見匈牙利「多瑙河研究所」（Danube Institute）訪團，晚間前往台北君悅酒店...

割喉案是制度害人 教師管教權弱化成校園安全危機

去年底引發社會關注新北校園割喉案今天一審宣判，死者父親痛哭「殺人者判刑竟比貪汙還輕」，是誰害家屬承受這撕心裂肺的痛，不只是未成年的加害人，也是制度殺人，管教權弱化造成校園安全大隱憂。校園安全管理不能只有理想更要務實，如何補破網，家長、學校、社會都有責任，沒有人是局外人。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。