國慶焰火40分鐘、施放近3萬發 首搭浮空投影新體驗

雲林縣府今天預告雙十國慶當天晚間表演卡司，焰火秀則長達40分鐘、近3萬發焰火，並首度搭配浮空投影，此外，400台無人機將伴隨焰火閃耀600秒，帶給民眾五感新體驗。

雲林縣國慶焰火活動籌備辦公室今天舉行宣傳記者會，立法院長、國慶籌備委員會主委韓國瑜與雲林縣長張麗善及國民黨立委張嘉郡、許宇甄、丁學忠等人，邀請民眾到雲林虎尾高鐵特定區觀看焰火。

韓國瑜表示，5日國慶晚會在台北市，10日白天國慶大典與晚間國慶焰火，其中張麗善率領縣府團隊積極籌備國慶焰火，民眾共襄盛舉參與，就是對於縣府最佳回饋，期盼大家屆時到虎尾看焰火。

由於近日氣候不穩，張麗善率領一級主管從即日起茹素，張麗善期望眾神庇佑，國慶日當天風和日麗，演出順利。

雲林國慶焰火活動籌備辦公室指出，國慶日當天從下午4時30分開始，由雲林縣在地表演團體帶來精采表演，為晚會熱場；晚間邀請藝人黃妃、李千娜及原子少年VERA接力演出，國慶焰火8時施放。

雲林縣國慶焰火活動籌備辦公室表示，國慶焰火長達40分鐘、施放近3萬發焰火，8大主題包括「七崁武功震天下、國富民強普天慶」、「七彩祥雲獻吉瑞、國運昌隆展盛世」、「花鼓喧天撼大地、風起雲湧響寶島」等，並搭配浮空投影，崙背詔安開口獅、媽祖等圖樣將躍上天際，帶給民眾五感新體驗。

至於400台無人機展演，主題有素還真出場、神明祈福保庇台灣、雙十國慶等10款，伴隨焰火閃耀600秒。