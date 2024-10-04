第五屆「蔡萬才台灣貢獻獎」特別獎：陳雲址醫師 30年守護恆春人，堪稱「台灣史懷哲」

第五屆「蔡萬才台灣貢獻獎」頒獎典禮於10/4舉行，本屆新增一項特別獎，由行醫60 年的陳雲址醫師獲得。陳雲址醫師以全人關懷照顧偏鄉民眾，捨棄在美國的安逸生活，30年來守護恆春人，提升健康意識，積極參與弱勢照顧工作，堪稱是「台灣史懷哲」，如同富邦集團蔡萬才總裁一生熱心公益，關心台灣社會，因此獲得「蔡萬才台灣貢獻獎」特別獎的肯定。

陳雲址醫師30年守護恆春人，堪稱「台灣史懷哲」。 圖／恆基醫療財團法人恆春基督教醫院提供

頂著「台北名醫」光環，一年內完成長達53 回澎湖義診

陳雲址醫師因幼年腿部常常生瘡，日據時代醫療、衛生落後，讓他飽受剔膿之苦，因此興起了長大了要當醫師的念頭。從小生長在基督徒家庭的他，深受聖經教導影響，致力將基督信仰活出來，1972年陳醫師在台北開設診所，命名為「信望愛眼科診所」，在陳醫師專業醫術與良好的醫病關係下，診所名聲響亮，最高紀錄一天內看了兩百多位病人。

但陳醫師並不滿足於此，他秉持聖經的話：「做在最小的弟兄身上，就是做在耶穌身上。」有感於澎湖缺乏眼科醫師，當地人面對睫毛倒插、白內障等眼疾，只能驅車兩小時前往屏東市區或高雄就醫。陳醫師自1985年開始，以個人名義與當地教會連結，利用週日帶著準備好的醫療器材前往澎湖義診，一年內完成長達53回的醫療服務。

1972年陳醫師在台北開設診所，命名為「信望愛眼科診所」，常利用週日帶著準備好的醫療器材前往澎湖義診，一年內完成長達53 回的醫療服務。 圖／恆基醫療財團法人恆春基督教醫院提供

到一個沒有眼科醫師的地方，回應病人的需要

然而，如此拼命的工作態度也讓陳醫師的健康亮起了紅燈，不得不從第一線暫時登出，赴美國休養。恢復健康後，陳醫師並沒有因此停下腳步，他效法馬偕博士「寧願燒盡，不願銹壞」的精神，不願荒廢自己的醫術，同時，他明白醫師的價值，是病人的需要，遂於1993 年返回台灣，這一次，他決心要去一個沒有眼科醫師的地方。

陳醫師得知恆春基督教醫院缺乏眼科醫師，當地盛產洋蔥，蔥農經常因洋蔥皮接觸到眼睛，導致角膜潰瘍、痛苦不已。而以當時的交通條件來說，從恆春要到有眼科的大型醫院，至少要花上4小時，很多人因沒有及時救治，造成無法挽回的憾事，也讓恆春被稱為「瞎子村」，1994年，陳醫師夫婦提著兩只小皮箱來到恆春，一待就待了30年。

有過開立診所的經驗，恆基醫院眼科很快就步上軌道，陳醫師除了在診間醫治病人，更帶著醫療團隊每月到原住民部落進行兩次山地巡迴醫療，或是進行眼科衛教，幫助迷信、不肯看醫師的部落長輩接受治療，重見光明。此外，陳醫師與行政院勞委會衛生研究所合作，協助研究單位找出洋蔥致病的病菌，並研發護目鏡，積極防範洋蔥工人的失明危機。在陳醫師的努力下，恆春失明人口快速減少，村民口耳相傳，認為這個「台北來的醫師有夠神奇！」

陳雲址醫師決心到一個沒有眼科醫師的地方，回應病人的需要。 圖／恆基醫療財團法人恆春基督教醫院提供

未支薪先捐款，賣房子幫助恆基渡過支薪危機

在恆基服務期間，陳醫師兩度接下恆基院長一職， 當時醫院擴建新的醫療大樓，完全沒有餘錢購買眼科儀器，尚未支薪的陳醫師二話不說，就先拿出一百萬元，捐給醫院買器材。後來醫院又碰到財務危機，發不出薪水，陳醫師回到台北悄悄地把房子賣了，讓員工可以按時領到薪水和年終獎金。為了醫院永續經營，陳醫師也在禱告後決定放下面子，向外界發起「募款」，同時，他帶領團隊向門諾醫院學習，為恆基企發室奠定基礎，並遊說同學、學弟來恆基服務，讓恆基醫療品質更提升。 多管齊下的經營策略，讓恆基營運逐漸達到平衡。

儘管過程中挑戰不斷，要面對體力上的極限，或是無能為力的時刻，陳醫師雖然有時會覺得累，卻不以為苦，他認為：「一切都是自己該做的。」在恆基的30年，經歷了人力荒、財務缺少，但團隊總能在這些條件下持續服務在地民眾，幫助恆春居民邁向健康生活，陪伴弱勢者站穩腳步，陳醫師說：「那一份對上帝的相信、在地鄉親的需要、家人的支持，是我力量的來源。」

儘管過程中挑戰不斷，要面對體力上的極限，或是無能為力的時刻，但陳雲址醫師說那一份對上帝的相信、在地鄉親的需要、家人的支持，是他力量的來源。 圖／恆基醫療財團法人恆春基督教醫院提供

「我只是做好上帝託付我要做的事情，堅持30年」

即使已經高齡90歲，陳醫師仍繼續在偏鄉看診，他說：「我常常想，若是我退休了，那這些來找我看病的病人該怎麼辦？於是我向上帝禱告，只要我的手和眼睛還可以看診，我就會繼續看診，直到我不能夠繼續看為止。」

此次榮獲「蔡萬才台灣貢獻獎」特別獎，陳醫師謙卑地說：「醫療講求團隊，而非個人，感謝每一個恆基人彼此幫助，才能照顧到台灣尾，也感謝家人們，特別是一路支持我的妻子，讓我能放心去做……我只是做好上帝託付我要做的事情，堅持30年，每一天都和第一天一樣平凡和充滿動力。獲得這一份獎不僅是對我個人醫療付出上的肯定，最重要的更是讓人能夠看見恆春半島的醫療需要。」

陳醫師期盼藉由這個獎項，鼓勵大家：「當我們堅持在需要上，這些議題終將有被看見的一天，即便沒有，這個需要也會因為有人開始做，而開始被傳遞、被看見，甚至會讓更多人參與在其中。」