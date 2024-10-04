第五屆蔡萬才台灣貢獻獎：殷允芃胸懷天下、經濟立國，創辦「一般人都可以看得懂」的財經雜誌

1980年代，時逢中美斷交、台灣在國際上孤立無援，當時擔任華爾街日報駐台記者的殷允芃，認為台灣須以經濟發展走出困境，因此攜手幾位同道好友，創辦台灣第一本為普羅大眾而寫、以談論經濟為主題的「天下雜誌」。多年來，天下雜誌群致力於社會議題討論，促進知識的廣泛傳播，對提升大眾的文化素養與批判思考能力具有深遠影響，因此獲得第五屆蔡萬才貢獻獎之肯定。

殷允芃胸懷天下、經濟立國，創辦「一般人都可以看得懂」的財經雜誌。 圖／殷允芃提供

「天下」取自「天下為公」的大同思想，英文名「Common Wealth」除了對應天下為公的「邦聯、國協」外，還隱藏著「財富是屬於大家的」另一層意義。當時在國外擔任記者多年的殷允芃，有感於國外雜誌繽紛又多元，「把生硬的經濟新聞寫得很好看」，反觀台灣的經濟雜誌只有學者撰寫的專業文章，與大眾生活有距離，因此決定辦一本「一般人都可以看得懂」、不一樣的經濟雜誌。

專訪張愛玲，大師的話奠定《天下雜誌》行文風格

殷允芃表示，早年有幸採訪到張愛玲，她的一段話對她影響至深：「作家要做一些努力，讓讀者了解你寫的東西，好文章應該要是深入淺出，讓人看了會自動停下來深思。」因此，她致力於讓複雜事物簡單化，寫出吸引人閱讀的內容。而她也成功了，《天下雜誌》第一期出刊即熱銷到再版三次，獲得閱聽眾廣大迴響和好評，自此成為台灣經濟雜誌第一把交椅。

2014年天下雜誌發行人殷允芃赴約旦採訪。 圖／殷允芃提供

國際取經、發現台灣，推動社會更美好

殷允芃談起個人覺得最重要的封面企劃就是「319鄉向前行」，透過天下的報導，讓台灣的民眾更了解台灣這片土地。同時，立足台灣綜觀國際，《天下》開媒體先河，多次製作跨國專題，啟發台灣社會多維度的思考，2010年起更定期舉辦CWEF(天下經濟論壇)，廣邀國際各界精英來台，搭建起台灣與國際的對話平台。

天下雜誌 微笑台灣319鄉特刊封面。 圖／天下雜誌提供

殷允芃也推崇華人的「儒商」精神，期盼企業能對社會有更多關懷，早在1994年，《天下》即開始倡導企業社會責任，至今見證台灣企業從獨登高樓到熱鬧爭鳴， ESG已成為許多優秀企業的DNA，進而推動社會變得更美好、更公平。

走一條不同的路，更好，沒有終點

40多年來，《天下雜誌》集團旗下擁有《康健》、《Cheers快樂工作人》、《親子天下》 等各領域龍頭雜誌，以及眾多叢書出版與學習課程，也致力於推廣偏鄉學童閱讀風氣。殷允芃表示，每個刊物的宗旨都是「better」，希望社會更公平，大家都能擁有更好的健康生活，更好的親子教育方式，「而且這份『更好』，沒有終點。」

現今數位時代、網路資訊氾濫，殷允芃認為「新聞記者的使命更大！」記者扮演橋樑、溝通者的角色，不僅要對各類新知保持高度好奇心，更需要認真、用功的追蹤與研究，帶著同理心換位思考、客觀的呈現事實。她鼓勵新聞從業人員以當記者為「樂」，持守謙虛的態度，每次採訪都是一個學習，「每天都有新的事物發生，有太多善的、新的東西可寫，不必為了流量而寫。」也勉勵天下人不忘初心：「走一條不同的路，追一個清晰的夢，堅信理想和溫暖的必要。」