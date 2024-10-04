第五屆蔡萬才台灣貢獻獎得主：《科學月刊》55年來，建構沒有商業利益考量的理想平台
「我們要辦一本科學雜誌，而且一定要虧本！一定要便宜！要讓人人都能閱讀！」《科學月刊》由一群留美年輕人創刊，有感於1970年代台灣科學知識貧乏，媒體報導錯誤百出，當時在芝加哥大學留學的林孝信集結多位台灣留學生，在沒有EMAIL、沒有LINE，連傳真機都沒有的年代，以書信往返的方式建立台美兩地廣大的聯絡網，於1970年1月在台灣發行第一期《科學月刊》，至今55年來歷經老中青三代，歷經21任社長/理事長，26任總編輯，吸引數千人次科學家投入撰稿，每月出刊，從未間斷，並多次獲得台灣出版界最高榮譽「金鼎獎」。
在沒有老闆、沒有任何財團支持的情況下，《科學月刊》秉持「理想、啟蒙、奉獻」的核心精神，不為營利，只為普及科學知識。期間多次遇上財務危機，總是在科學家無私奉獻、讀者力挺下順利渡過，《科學月刊》也於1982年創立為專業人士出版的《科技報導》，透過廣告收入支撐營運。在眾多媒體中，《科學月刊》可說是台灣唯一一個沒有黨派色彩、沒有商業利益考量，具公平性、公信力的理想平台，甚至主要負責人皆是無給職，他們有的只是一份對於台灣社會的使命感。
是傳播科學知識的平台，也是科學家回饋社會的管道
「身為研究者，我與台灣社會的連結是什麼？一個科學家應該有的社會責任是什麼？國科會給經費，讓科學家自由地做研究，背後其實是無數納稅人的支持，所以科學家應該要回饋社會。」董事長劉源俊認為，《科學月刊》不僅是一個把科學知識傳播給大眾的平台，也是台灣科學家把自己的能力貢獻給社會的管道。
劉源俊解釋，科學知識是有門檻的，能夠閱讀原始科學文獻的人在社會中只是少數，多數人仍須透過專家的轉譯、詮釋，才能認識不斷進展的科學。而只有在台灣長大的科學家，才知道台灣國、高中生學了哪些科學，能依據讀者的程度和基礎，用大眾看得懂的語言，介紹世界上最新的知識。
就是這份「捨我其誰、責無旁貸」的使命感，以及「公義」與「公益」的特質，讓《科學月刊》前前後後吸引數千名台灣各領域專家學者撰稿，劉源俊說：「寫科普文章、推廣科普教育，並不能幫助教師升等，也不算學術成就，但卻有很多學界的人認同《科學月刊》的理念，願意支持我們。」科學家不相信「念力」，但相信「熱情會傳染」。
凝聚科學界共識，無聲地推動社會變革
儘管現代人取得資訊的管道多元，網路資訊氾濫，《科學月刊》卻因為沒有商業氣息、沒有利益糾葛，一枝獨秀，反而成為凝聚科學界共識、與大眾對話的媒介。從1980年代的「紅樹林環境保育議題」、1990年代的「人造衛星」，一直到2016年的「台大論文造假案」等，《科學月刊》皆透過專業角度、深入追蹤報導，開啟討論，推動社會諸多變革。近年的「COVID-19」、「食安瘦肉精」等，《科學月刊》也為讀者整理現有的科學證據、解析國際規範等，透過時事議題將科學融入大眾生活，提供台灣人民一本值得信賴的科學雜誌。
因應新的閱聽時代，《科學月刊》不僅走向電子化，也為科學家舉辦線上線下整合講座，提高科學家的能見度，同時更主動出擊，帶領《科學月刊》前進非山非市、偏遠地區學校，串連教學現場的老師、各地區大學，藉由多元的合作，共同推廣科學教育。此次獲得第五屆蔡萬才台灣貢獻獎，劉源俊認為是肯定，更是及時、實質的支持，讓許多科學人的夢得以延續，持續推動科學在自己的土地上生根茁壯、開花結果。
走過50多個年頭，《科學月刊》已是台灣歷史最悠久的科學雜誌，堅持原創科學普及文章，以本土的力量，接軌國際科學專業，陪伴數個世代愛好科學的學生，見證時代的巨大變遷，並在嶄新的網路時代中，持續將科學報國的理想、骨氣、態度傳承給年輕一代，帶領台灣繼續往健全的理想社會邁進。
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