第五屆蔡萬才台灣貢獻獎得主：《科學月刊》55年來，建構沒有商業利益考量的理想平台

「我們要辦一本科學雜誌，而且一定要虧本！一定要便宜！要讓人人都能閱讀！」《科學月刊》由一群留美年輕人創刊，有感於1970年代台灣科學知識貧乏，媒體報導錯誤百出，當時在芝加哥大學留學的林孝信集結多位台灣留學生，在沒有EMAIL、沒有LINE，連傳真機都沒有的年代，以書信往返的方式建立台美兩地廣大的聯絡網，於1970年1月在台灣發行第一期《科學月刊》，至今55年來歷經老中青三代，歷經21任社長/理事長，26任總編輯，吸引數千人次科學家投入撰稿，每月出刊，從未間斷，並多次獲得台灣出版界最高榮譽「金鼎獎」。

科學月刊在臺創刊後，劉源俊到芝加哥大學與幾位共同發起人合影，照片中有林孝信、劉源俊、曹亮吉、賴昭正等人。 圖／科學月刊提供

在沒有老闆、沒有任何財團支持的情況下，《科學月刊》秉持「理想、啟蒙、奉獻」的核心精神，不為營利，只為普及科學知識。期間多次遇上財務危機，總是在科學家無私奉獻、讀者力挺下順利渡過，《科學月刊》也於1982年創立為專業人士出版的《科技報導》，透過廣告收入支撐營運。在眾多媒體中，《科學月刊》可說是台灣唯一一個沒有黨派色彩、沒有商業利益考量，具公平性、公信力的理想平台，甚至主要負責人皆是無給職，他們有的只是一份對於台灣社會的使命感。

是傳播科學知識的平台，也是科學家回饋社會的管道

「身為研究者，我與台灣社會的連結是什麼？一個科學家應該有的社會責任是什麼？國科會給經費，讓科學家自由地做研究，背後其實是無數納稅人的支持，所以科學家應該要回饋社會。」董事長劉源俊認為，《科學月刊》不僅是一個把科學知識傳播給大眾的平台，也是台灣科學家把自己的能力貢獻給社會的管道。

劉源俊解釋，科學知識是有門檻的，能夠閱讀原始科學文獻的人在社會中只是少數，多數人仍須透過專家的轉譯、詮釋，才能認識不斷進展的科學。而只有在台灣長大的科學家，才知道台灣國、高中生學了哪些科學，能依據讀者的程度和基礎，用大眾看得懂的語言，介紹世界上最新的知識。

李怡嚴、曹亮吉、王鑫在科學月刊社舉辦的第三屆尊親科學少年選拔會上與小學生面談。 圖／科學月刊提供

就是這份「捨我其誰、責無旁貸」的使命感，以及「公義」與「公益」的特質，讓《科學月刊》前前後後吸引數千名台灣各領域專家學者撰稿，劉源俊說：「寫科普文章、推廣科普教育，並不能幫助教師升等，也不算學術成就，但卻有很多學界的人認同《科學月刊》的理念，願意支持我們。」科學家不相信「念力」，但相信「熱情會傳染」。

凝聚科學界共識，無聲地推動社會變革

儘管現代人取得資訊的管道多元，網路資訊氾濫，《科學月刊》卻因為沒有商業氣息、沒有利益糾葛，一枝獨秀，反而成為凝聚科學界共識、與大眾對話的媒介。從1980年代的「紅樹林環境保育議題」、1990年代的「人造衛星」，一直到2016年的「台大論文造假案」等，《科學月刊》皆透過專業角度、深入追蹤報導，開啟討論，推動社會諸多變革。近年的「COVID-19」、「食安瘦肉精」等，《科學月刊》也為讀者整理現有的科學證據、解析國際規範等，透過時事議題將科學融入大眾生活，提供台灣人民一本值得信賴的科學雜誌。

科學月刊社慶三十周年在陽明大學舉行紀念會，創刊期間重要人士合影。右起曹亮吉 劉源俊、劉廣定、李怡嚴、王亢沛、陳國成、宓世森。 圖／科學月刊提供

因應新的閱聽時代，《科學月刊》不僅走向電子化，也為科學家舉辦線上線下整合講座，提高科學家的能見度，同時更主動出擊，帶領《科學月刊》前進非山非市、偏遠地區學校，串連教學現場的老師、各地區大學，藉由多元的合作，共同推廣科學教育。此次獲得第五屆蔡萬才台灣貢獻獎，劉源俊認為是肯定，更是及時、實質的支持，讓許多科學人的夢得以延續，持續推動科學在自己的土地上生根茁壯、開花結果。

走過50多個年頭，《科學月刊》已是台灣歷史最悠久的科學雜誌，堅持原創科學普及文章，以本土的力量，接軌國際科學專業，陪伴數個世代愛好科學的學生，見證時代的巨大變遷，並在嶄新的網路時代中，持續將科學報國的理想、骨氣、態度傳承給年輕一代，帶領台灣繼續往健全的理想社會邁進。