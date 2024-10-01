帛琉全國女性會議 原民會分享台灣原住民族健康政策
原民會表示，帛琉共和國女性傳統領袖昨天辦理第31屆全國女性會議，原民會主委曾智勇Ljaucu．Zingrur率台灣原住民女性人才共同出席，分享台灣推動原住民族健康的政策與措施。
原住民族委員會今天發布新聞稿表示，帛琉是母系氏族社會，氏族女性傳統領袖具有任免男性傳統領袖的權力，每年由各州女性傳統領袖召集全國女性召開年度會議。
會議針對語言文化、教育、環境、移民、移工等社會及區域關注議題，邀集國內外官方或民間專家等共同討論，並將討論共識或結果提供帛國政府納入政策參採，長年以來已成為密克羅尼西亞區域重要的年度會議。
今年會議主題訂為「改善生活方式，邁向健康」。曾智勇致詞時指出，保持健康的秘訣之一就是要長存喜樂的心過生活，因為心理會影響生理，所以一定要讓自己找到快樂的方式。
昨天晚間帛琉續舉行全國女性會議暨建國30週年紀念國慶晚宴，此次國宴邀請台灣娜麓灣樂舞劇團、日本歌手及美國海軍樂團演出。國宴餐點及節目安排皆由女性傳統領袖負責，再次彰顯帛國重視文化與女性的傳統。
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