快訊

颱風天蔬菜被搶光…唯獨1物沒人買！眾人猛點頭：餓死也不吃

真主黨總書記被炸死 竟是因行蹤遭伊朗特工洩漏給以色列

惡劣！女毒蟲加速逃逸害所長殉職 冷血原因曝光：怕沒錢繳罰金

帛琉全國女性會議 原民會分享台灣原住民族健康政策

中央社／ 台北1日電

原民會表示，帛琉共和國女性傳統領袖昨天辦理第31屆全國女性會議，原民會主委曾智勇Ljaucu．Zingrur率台灣原住民女性人才共同出席，分享台灣推動原住民族健康的政策與措施。

原住民族委員會今天發布新聞稿表示，帛琉是母系氏族社會，氏族女性傳統領袖具有任免男性傳統領袖的權力，每年由各州女性傳統領袖召集全國女性召開年度會議。

會議針對語言文化、教育、環境、移民、移工等社會及區域關注議題，邀集國內外官方或民間專家等共同討論，並將討論共識或結果提供帛國政府納入政策參採，長年以來已成為密克羅尼西亞區域重要的年度會議。

今年會議主題訂為「改善生活方式，邁向健康」。曾智勇致詞時指出，保持健康的秘訣之一就是要長存喜樂的心過生活，因為心理會影響生理，所以一定要讓自己找到快樂的方式。

昨天晚間帛琉續舉行全國女性會議暨建國30週年紀念國慶晚宴，此次國宴邀請台灣娜麓灣樂舞劇團、日本歌手及美國海軍樂團演出。國宴餐點及節目安排皆由女性傳統領袖負責，再次彰顯帛國重視文化與女性的傳統。

原住民 國宴 帛琉

延伸閱讀

颱風山陀兒激起逾10米浪花 台東9鄉鎮市長返國坐鎮

山陀兒颱風侵台 原民會帛琉訪問團提早返台

總預算遭退一周未積極溝通 陳駿季、曾智勇遭批傲慢

韓國瑜對首長缺席撂重話 卓內閣「罰寫一百遍」也不甩

相關新聞

氣象署最新颱風預測 明天8縣市風雨達放假標準

．中央氣象署持續發布強烈颱風山陀兒海上陸上颱風警報。根據氣象署今天上午10時最新風雨預測顯示，24小時累積雨量預測（今天下午2時至明天下午2時），有花蓮縣、台東縣、恆春半島、高雄市、屏東縣達雨量警戒值停班課標準。今天下午風力部分達標地區新增連江縣、澎湖縣。

照片看歷史／1959年各宗教團體齊聚 為大陸同胞祈福

1959年10月1日，我國各種宗教團體，當日針對中華人民共和國設立10年間，在大陸死難的同胞，及仍在遭受苦難的同胞祈禱。佛教團體當日下午4時30分在台北市南昌街十普寺舉行護國免災法會，祈禱中華民國國運昌隆，祝願大陸的同胞，早日獲得自由與光明。

國科會：公部門算力排名跌至106 要拚世界前30

台灣超級電腦「台灣杉二號」算力世界排名下滑，從一○七年第二十名跌到一一三年一○六名，國科會主委吳誠文昨表示，台灣目前公部...

許倬雲獲唐獎漢學獎 獎金5000萬全額捐出設獎學金

中研院士許倬雲今年榮獲唐獎漢學獎，為首位出身台灣的獲獎者，今日在台大以「經緯華夏：從大陸到海洋」為主題舉行唐獎大師論壇，...

會匈牙利智庫、赴韓國慶酒會 朱立倫：持續連結國際

國民黨主席朱立倫今下午在中央黨部會見匈牙利「多瑙河研究所」（Danube Institute）訪團，晚間前往台北君悅酒店...

割喉案是制度害人 教師管教權弱化成校園安全危機

去年底引發社會關注新北校園割喉案今天一審宣判，死者父親痛哭「殺人者判刑竟比貪汙還輕」，是誰害家屬承受這撕心裂肺的痛，不只是未成年的加害人，也是制度殺人，管教權弱化造成校園安全大隱憂。校園安全管理不能只有理想更要務實，如何補破網，家長、學校、社會都有責任，沒有人是局外人。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。