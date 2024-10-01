國科會：公部門算力排名跌至106 要拚世界前30

台灣超級電腦「台灣杉二號」算力世界排名下滑，從一○七年第二十名跌到一一三年一○六名，國科會主委吳誠文昨表示，台灣目前公部門算力約十九Petaflops（每秒執行一千兆次浮點運算），未來逐年調升，「希望能進到全世界至少前三十名」。

立法院教育及文化委員會昨邀請吳誠文列席，並就「永續科研與政策溝通」進行專題報告，多名立委關心AI發展，立委洪孟楷質疑台灣總算力排名不斷下滑，而國科會超級電腦「台灣杉二號」甚至下滑到一○六名。

對此，吳誠文表示，目前正在積極布建，未來幾年之內公部門算力，盼能進入全世界前卅名。國科會規畫，預計一一七年完成建置累積達二八○Petaflops算力資源，希望一一八年提升至四八○Petaflops。

至於「台灣杉二號」算力世界排名暴跌，吳誠文表示，台灣過去著重AI所需要的硬體製造，接下來要努力發展AI應用，調整預算開發AI應用軟體，藉此擴大算力。

立委萬美玲表示，國科會今年度「台灣AI行動計劃2.0」編列二五二點三六億元，明年再編列一五七點四八億元，但立法院預算中心報告卻認為「執行未見整體成效」。萬美玲質疑台灣於一○七年推動AI行動計畫，但我國AI準備度全球排名也從那年開始下降，是否代表AI預算打水漂？

吳誠文解釋，台灣過去確實較不注重AI的應用，而是主攻高效能硬體，明年預算已做調整，把部分原本投資在硬體的資源，挪做AI應用軟體開發雲端服務等建置。