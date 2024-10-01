聽新聞
0:00 / 0:00

國科會：公部門算力排名跌至106 要拚世界前30

聯合報／ 記者李芯／台北報導
超級電腦情境示意圖。圖／Ingimage
超級電腦情境示意圖。圖／Ingimage

台灣超級電腦「台灣杉二號」算力世界排名下滑，從一○七年第二十名跌到一一三年一○六名，國科會主委吳誠文昨表示，台灣目前公部門算力約十九Petaflops（每秒執行一千兆次浮點運算），未來逐年調升，「希望能進到全世界至少前三十名」。

立法院教育及文化委員會昨邀請吳誠文列席，並就「永續科研與政策溝通」進行專題報告，多名立委關心AI發展，立委洪孟楷質疑台灣總算力排名不斷下滑，而國科會超級電腦「台灣杉二號」甚至下滑到一○六名。

對此，吳誠文表示，目前正在積極布建，未來幾年之內公部門算力，盼能進入全世界前卅名。國科會規畫，預計一一七年完成建置累積達二八○Petaflops算力資源，希望一一八年提升至四八○Petaflops。

至於「台灣杉二號」算力世界排名暴跌，吳誠文表示，台灣過去著重AI所需要的硬體製造，接下來要努力發展AI應用，調整預算開發AI應用軟體，藉此擴大算力。

立委萬美玲表示，國科會今年度「台灣AI行動計劃2.0」編列二五二點三六億元，明年再編列一五七點四八億元，但立法院預算中心報告卻認為「執行未見整體成效」。萬美玲質疑台灣於一○七年推動AI行動計畫，但我國AI準備度全球排名也從那年開始下降，是否代表AI預算打水漂？

吳誠文解釋，台灣過去確實較不注重AI的應用，而是主攻高效能硬體，明年預算已做調整，把部分原本投資在硬體的資源，挪做AI應用軟體開發雲端服務等建置。

吳誠文 國科會 萬美玲

延伸閱讀

國科會：續與捷克溝通 盼IC設計布拉格基地今年營運

中國晶片技術只落後台積3年？ 國科會主委：10年以上

總算力、AI準備度排名下滑 立委質疑國科會預算打水漂

國科會吳誠文：今年跨部會淨零科技總經費130億元 將逐年增加

相關新聞

國科會：公部門算力排名跌至106 要拚世界前30

台灣超級電腦「台灣杉二號」算力世界排名下滑，從一○七年第二十名跌到一一三年一○六名，國科會主委吳誠文昨表示，台灣目前公部...

許倬雲獲唐獎漢學獎 獎金5000萬全額捐出設獎學金

中研院士許倬雲今年榮獲唐獎漢學獎，為首位出身台灣的獲獎者，今日在台大以「經緯華夏：從大陸到海洋」為主題舉行唐獎大師論壇，...

會匈牙利智庫、赴韓國慶酒會 朱立倫：持續連結國際

國民黨主席朱立倫今下午在中央黨部會見匈牙利「多瑙河研究所」（Danube Institute）訪團，晚間前往台北君悅酒店...

割喉案是制度害人 教師管教權弱化成校園安全危機

去年底引發社會關注新北校園割喉案今天一審宣判，死者父親痛哭「殺人者判刑竟比貪汙還輕」，是誰害家屬承受這撕心裂肺的痛，不只是未成年的加害人，也是制度殺人，管教權弱化造成校園安全大隱憂。校園安全管理不能只有理想更要務實，如何補破網，家長、學校、社會都有責任，沒有人是局外人。

駐日代表李逸洋、外交部次長吳志中宣誓就任新職

新任駐日代表李逸洋、外交部次長吳志中、行政院發言人李慧芝等人今天上午到總統府宣誓就任新職，總統賴清德親自擔任監誓人，副總...

國慶晚會5千張入場券15分鐘搶完 設第2現場轉播

113年國慶晚會5000席現場座位今天開放索票，台北市觀傳局表示，入場券15分鐘發放完畢，當天場外將設置第2現場，以投影...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。