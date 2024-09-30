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韓國慶酒會 外交部盼台韓良善力量成國際互助基礎

中央社／ 台北30日電

外交部政次田中光今天出席韓國國慶酒會時表示，韓國政府4月捐贈50萬美元協助花蓮震後重建，期盼台韓間良善力量成為國際互助的堅實基礎；韓國駐台代表李殷鎬則敬佩台灣人民的韌性，冷靜面對災害。

駐台北韓國代表部晚間在台北舉辦大韓民國慶日慶祝酒會，由韓國駐台代表李殷鎬主持，外交部政務次長田中光、國民黨主席朱立倫、親民黨主席宋楚瑜等政要，以及多國駐台使節共襄盛舉，韓國名譽宣傳大使李多慧也到場表演熱舞。

田中光致詞時表示，台灣與韓國的經濟文化交流長遠，互為第5及第6大貿易夥伴，皆在半導體及人工智慧（AI）扮演領頭羊角色，更是全球民主供應鏈的重要推手，台韓也互為第3大觀光客來源國。

談及雙邊文化交流，田中光打趣地說，「今天颱風（台風）到了，很快寒流（韓流）就會來了」，意指稍後登台熱舞的在台發展韓國女藝人李多慧。

田中光指出，台灣多部影視作品陸續改編成韓國版本，且台灣在今年釜山國際影展獲選「IP轉譯單元」主題國之一，相信未來會見到更多台灣作品改編成韓國影視的機會，開啟雙邊文化合作新篇章。

田中光強調，台韓面臨共同威脅與挑戰、同處第一島鏈，將持續堅守對印太區域的和平穩定的承諾；台灣支持透過對話促成朝鮮半島無核化，呼籲北韓停止試射飛彈、軍事偵察衛星。

田中光也說，感謝韓國政府自2021年，在國際場合公開表達維持台海和平穩定的重要性，今年4月韓國政府捐贈50萬美元協助花蓮震後重建，25年前921大地震，韓國也曾派遣搜救隊救援。

田中光表示，期盼台韓間良善力量成持續擴散，成為國際互助的堅實基礎，並在既有雙邊合作基礎上繼往開來，兩國友誼長存。

李殷鎬致詞時說，韓台在艱難時刻互相安慰，感謝台灣對韓國去年水災的溫暖慰問，台灣人民的韌性和冷靜著實令人欽佩，在面對災難時的事前準備和有條不紊的行動也值得高度讚賞。

李殷鎬強調，韓國與台灣不僅地理位置相近，也共享許多重要價值，在實現民主和經濟繁榮的過程中，「我們相輔相成，協助彼此前行」；相信韓國和台灣將持續加強並擴大合作，獲得更優秀成果。

北韓 台灣人

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