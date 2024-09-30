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接見非洲台灣商會總會 韓國瑜：立法院做台商後盾

中央社／ 台北30日電

立法院韓國瑜今天接見第31屆非洲台灣商會聯合總會回國訪問團時表示，感謝台商對台灣的支持，立法院會做所有台商後盾；他並以「眼中沒有藍綠白，心中只有台灣情」14個字，希望大家在海外奮鬥打拚時，要互相幫忙、緊密團結。

第31屆非洲台灣商會聯合總會總會長陳智敏率團到立法院拜會，韓國瑜致詞時表示，台商在海外打拚不易，感佩台商發光發熱、事業有成；如果台商在海外有什麼需要，把訊號發回來，立法院會做所有台商的後盾。

陳智敏代表訪問團致詞時說，政府非常照顧海外僑胞，也從來沒有放棄台商，台灣的外交處境艱難，政府未來拓展對外關係或像是推動「非洲計畫2.0」，大家都願意幫忙，也感謝立法院對台商的支持。

台商 立法院 韓國瑜

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