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陳菊率團赴泰 首度以觀察員身分參與亞太人權論壇年會

中央社／ 台北30日電

人權會主委陳菊日前率代表團前往泰國曼谷，出席亞太地區國家人權機構論壇（APF）年會，除參與所有議程外，並首度以觀察員身分，由監委高涌誠報告「性別平等議題」工作成果。

國家人權委員會透過新聞稿表示，陳菊、人權會副主委王幼玲及人權委員高涌誠、林文程，於9月24日、25日前往泰國曼谷，出席亞太地區國家人權機構論壇（APF）第29屆年度會員大會。

人權會指出，這是繼去年APF首度邀請台灣國家人權委員會以「觀察員」身分，赴印度出席2023年度大會暨雙年研討會後，今年再度受邀與會，台灣國家人權委員會代表團參與所有議程，並首度以觀察員身分就「性別平等議題」報告工作成果。

人權會表示，年會期間，陳菊向剛獲選為APF新任主席的約旦國家人權中心主席哈山（Samar HajHasan），以及取得2025年APF會議主辦權的斐濟人權與反歧視委員會主席夏瑪（Pravesh Sharma）表達祝賀，並期待進一步合作。

人權會說，代表團也與紐西蘭、澳洲、韓國、馬來西亞、印尼、阿聯等國家人權機構代表，針對外籍漁工、身心障礙權利等多元議題進行交流，並傳達會致力遵守國際人權公約與巴黎原則的決心。

人權會表示，依APF會員通過的「2022至2027年策略計畫」，將優先關注性別平等、環境與氣候變遷、人權捍衛者與公民空間等3大議題。高涌誠在年會期間，針對人權會今年受理空服員職業工會申訴案，以及後續敦促政府改善女性空服員職業環境安全、免於歧視性服儀限制分享調查成果。

人權會說，作為觀察員，注意到APF成員現正針對國家人權機構在衝突局勢中，應扮演的角色起草相關指引，並表達人權會願意參與APF性平工作小組及提供回饋建議，獲得APF正面肯定。

人權 家人 高涌誠

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