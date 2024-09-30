南加州700僑胞提前慶雙十 升巨幅台美國旗

中颱山陀兒持續向台灣接近，中央氣象署指出，目前陸警範圍包括台東、屏東及恆春半島、高雄。山陀兒上午8時在鵝鑾鼻的南南東方約250公里之處，以每小時9公里速度，向西北西進行，暴風圈已在上午11點多觸及恆春半島陸地，極可能自高屏登陸。預估明天上午開始北轉，暴風圈會觸及全台，颱風影響到周三最強，對台灣影響最明顯時間從周二延長到周四上半天。...

2024-09-30 12:12