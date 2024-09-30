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南加州700僑胞提前慶雙十 升巨幅台美國旗

中央社／ 洛杉磯29日專電

南加州橘郡每年慶祝雙十國慶，公園升巨幅美國及中華民國國旗，今天有700多名台灣僑胞出席升旗典禮，唱兩國國歌，提前慶祝10月10日雙十國慶。

南加州台大、成大、政大校友會與多個社團合辦的「雙十國慶橙縣升旗典禮」今年邁入第10年。活動結合舞龍舞獅、合唱團及樂儀旗隊表演。

駐洛杉磯辦事處長紀欽耀、橙縣華僑文教中心主任蕭蓓如、加州州參議員閔大衛（Dave Min）、爾灣市市議員金太美（Tammy Ki）和近20名僑界領袖出席。

活動召集人張竹平擔任司儀，爾灣市一處公園，升起台灣及美國國旗。升旗之後，大會施放和平鴿。紀欽耀與重要賓客合切青天白日滿地紅國旗蛋糕，慶祝中華民國113歲生日。

紀欽耀致詞感謝橘郡僑胞，連續10年舉辦升旗典禮，慶祝雙十國慶，期盼一直堅定支持中華民國的僑界領袖，共同攜手推動全方位台美交流，鼓勵新一代台美人為台灣發聲，讓中華民國更茁壯。

升旗典禮之後，各大社團帶來「四海同心聯歡表演」，包括南加州台大校友會舞龍隊、北一女校友儀隊、建中合唱團、南加華裔青少年文化協會舞獅隊、爾灣松柏會合唱團、爾灣銀髮族口琴隊。

國慶 國旗

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