彭啓明：2030減碳目標待討論 估2個月有新結果

環境部長彭啓明今天表示，未來空汙減量會配合淨零目標達到共利；另外，行政院也正在評估2030年減碳能有更積極的目標，預估2個月左右有新的計算結果。

環境部今天召集各地方政府環保單位，舉辦「113年度秋冬季節空品不良應變啟動會議」。

彭啓明表示，過去是依空氣汙染物直接減量，再看空氣品質改善的情況，未來會將淨零路徑，配合人口、空汙防制等達到共利，用這樣的角度思考，淨零做得愈多，一定能改善空汙。

彭啓明強調，現在台灣淨零路徑與過去不同，行政院也在評估希望2030年能有更積極的目標，預計還需2個月左右才能有新的計算結果，會較過去24%加減1個百分點更積極。

至於2035年能否達到國際倡議減碳40%至50%，彭啓明表示，目前都還在討論、盤點；過去他曾提出希望2032年達到減碳40%，是自己希望窮極一切能夠達到的目標，目前看來是愈來愈近。

關於淨零路程，彭啓明重申，明年1月就會開徵碳費，也會要求碳費徵收對象提自主減量計畫，只要做好淨零，空汙也會改善；過去減碳對空汙改善效益可能不是很清楚，未來會將淨零、空汙改善做密切連結。

彭啓明解釋，包含氣候變遷、淨零政策、健康效益和空氣品質等，是獨立但緊密相關的因素。因此評估在標準加嚴的階段性時，均需經過嚴謹的科學評估；明年度開始會有新的作法，讓民眾知道這是有關的。