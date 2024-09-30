中研院啟用國際級核酸先導設施 助研發臨床應用

中央研究院今天啟用國際級核酸先導設施，院長廖俊智表示，這是國內首個完整串聯且可擴增mRNA及mRNA-LNP製程的平台，有助國內以國際標準加速研發成果的臨床應用。

由中央研究院生醫轉譯研究中心、國家衛生研究院、中國醫藥大學主辦，27所學研醫機構協辦的第2屆「NBRP Pitch Day全國生醫轉譯選拔媒合會」，今天在國家生技研究園區展開，並為國家生技園區學苑及學研轉譯辦公室揭牌，及宣布啟用國際級核酸先導設施。

廖俊智說，中研院的國際級核酸先導設施，是國內第1個完整串聯，且可擴增mRNA及mRNA-LNP製程的平台，符合品質管制及分析業界要求，並已建立20多項原料藥（Drug substance,DS）和製劑（Drugproduct,DP）的品管檢測技術，將提供進行小規模實驗級核酸藥物設計、生產及臨床試驗，以國際標準加速研發成果的臨床應用。

中研院指出，國家生技研究園區學苑將規劃創業培訓課程，提供具生醫專業或想投入新創事業的起步者選讀，精進商業營運能力，提早進入創業階段。

國家生技研究園區學研轉譯辦公室則由中研院攜手全國27所大學及醫院共同成立，提供產學研合作空間，促進生醫學術與產業界的交流合作。

中研院說明，「國家生技研究園區Pitch Day」也獎勵具商品化潛力的團隊，2024年共有21支團隊進入決選，將透過「新藥技術」和「醫材技術」等競賽項目，決選出6支潛力團隊。

勝出的每隊可獲得新台幣10萬元團隊輔導金及1年期的園區推廣與輔導，包括協助媒合投資人、業師專案輔導及實驗空間進駐機會等，為台灣生醫創新注入新動能。

另外，國家生技研究園區在活動這兩天，邀請國內外頂尖抗癌專家舉辦講座，與台灣生醫新創進行對話。