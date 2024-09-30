環境部加嚴空氣品質目標 擬提早預警機制

環境部今天修正發布空氣品質標準，其中細懸浮微粒（PM2.5，單位為微克/立方公尺）年平均值由15加嚴為12，日均值由35加嚴為30，在空氣品質不良期間，將會提早2至4小時，透過網站或APP通知民眾。

秋冬季節受氣象因素影響，較常發生空氣品質不良。環境部召集各地方政府環保單位今天舉辦「113年度秋冬季節空品不良應變啟動會議」，提出「建置區域聯防」、「落實精準應變」及「強化受體防護」等作法，精進應變與民眾健康防護。

環境部說明，區域聯防會要求上風處縣市合作配合空氣品質應變；另外針對粒狀物、臭氧採行不同應變方式；最重要是民眾防護通知提早2至4小時。

環境部長彭啓明指出，未來空氣品質指標（AQI）將改為依小時濃度值提供，在當空氣品質不良時，會提早讓民眾知道，對小朋友、敏感族群的防護更完整，這也是呼應環團的建議。

彭啓明解釋，過去可能民眾覺得空氣變差，但AQI沒有轉燈號，現在這樣改變更能保護民眾健康，環境部APP也會即時提供推播，未來預警的頻率可能會更多、更針對地區，這是對國人的保護更加強。

環境部大氣司長張順欽告訴中央社記者，今年AQI的統計及計算仍然會依舊制，明年起就會啟用新制；另外針對通報系統，除了環境部官網外，也會透過環境即時通APP推播，目前正在設計區域推播調整。

空氣品質加嚴的部分，張順欽指出，以PM2.5為例，本次修正年平均值由15加嚴為12，日均值由35加嚴為30，以2030年達標為目標；並以世界衛生組織最終目標年均值5及日均值15為目標。

媒體提問，加嚴空氣品質標準是否擔心會影響企業，彭啓明強調，不應該只從企業空氣品質是否達標、是否會嚇跑他們來考慮；台灣就是要追求更乾淨的空氣，會有一定適應的期間，也會輔導企業。