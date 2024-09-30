自願提繳退休金影片沒人看？勞部：承辦業者成果展示非宣傳

勞動部今天表示，立委指「勞工自願提繳退休金」影片點擊率低，此影片為承辦業者製作成果展示，非勞動部宣傳平台；自願提繳退休金相關露出宣傳，累計觸及至少3萬4000人次。

媒體報導「藍委揭司法院砸3600萬拍影片，觀看最多僅133次」，其中關於「勞工自願提繳退休金」影片點擊率過低。

勞動部今天發布新聞稿表示，此為透過淺顯易懂方式向民眾說明勞工自願提繳退休金優點，是依政府採購法程序公開採購評選，由飛豬影業股份有限公司以金額新台幣77萬元承作辦理「勞工自願提繳退休金」影片、圖卡等內容製作。

勞動部指出，立委引述「勞工自願提繳退休金」系列影片點擊次數，為此影片製作廠商飛豬影業有限公司的YouTube頻道，僅為此公司展示其製作成果，並非勞動部法令說明管道，無法呈現影片推廣實際效益，先予澄清。

勞動部統計，截至今年9月30日止，「勞工自願提繳退休金」系列影片、圖卡透過勞工退休法令說明會、業務研習座談會、訓練課程、大專校院勞權扎根講座活動、各相關部會及商業同業公會辦理的勞退法令或業務說明會、勞動部官網、全民勞教e網等多元管道，累計觸及至少約3萬4000人次。

勞動部重申，「勞工自願提繳退休金」系列影片絕非如報載有運用成效不彰，未來仍將持續強化說明勞工自願提繳退休金制度優點。