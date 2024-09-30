白色恐怖受難者顏世鴻逝世 享耆壽98歲

白色恐怖受難者、醫師作家顏世鴻27日凌晨逝世，享耆壽98歲。曾在綠島與小琉球遭監禁近14年的他，晚年寫下自傳「青島東路三號」為家族獄友立傳，也為歷史留下見證。

顏世鴻姪女、作家米果今天向中央社記者證實此一消息。根據顏世鴻的自傳「青島東路三號：我的百年之憶及台灣的荒謬年代」與白色恐怖景美紀念園區資訊，1927年出生的顏世鴻，3歲時曾與家人遷往中國福建，1937年盧溝橋事變後才回台。父母親的家族都參與過抗日活動，父親顏興甚至2度被日本特高警察逮捕入獄。

戰後，顏世鴻進入台灣大學醫學院就讀，1950年初在學長葉盛吉介紹下參與共產黨。他所接獲的第一個指示就是「所有黨員都停止工作」，卻仍無法逃脫被逮補命運。同年6月，他因涉及台灣省工作委員會案遭逮捕，被拘禁在軍法處看守所，地址就是現在的台北市青島東路3號。

被逮捕後所有情境，顏世鴻歷歷在目，也在書中詳盡描述，尤其是軍法處看守所內情境。在侯孝賢電影「悲情城市」中，作家鍾理和之弟鍾浩東便是從那裡走向馬場町槍決之路，獄友在此傳唱「幌馬車之歌」紀念他，顏世鴻也是當年的見證人。

後來，顏世鴻遭判刑12年，於1951年5月被送往新生訓導處服刑，成為第一批在綠島監禁的政治犯。1962年，顏世鴻服刑期滿，卻因拒絕分隊長索賄，遭延訓1年7個月，由綠島轉送小琉球留訓，直到1964年才獲釋返台。

回憶監禁長達13年7個月的日子，他寫道：「背下每天走過我們眼前，或者不知如何而來的管道的消息累計血染馬場町刑場的『叛匪』人數，如誦經般，為他們唱了一次又一次的安息吧，死難的同志。」

出獄後，有政治犯背景的顏世鴻無法在台大復學，1964年重新考取台北醫學院（現台北醫學大學），1968年畢業並取得醫師執照後，回到台南行醫服務。

顏世鴻說：「時間對年輕人是『期望』，在老年人卻是『期限』了。」他在80歲時著手寫下「青島東路三號」，是希望完成為家族及獄友立傳心願，讓歷史的歸歷史，也讓大家知道，當年曾經有這樣一個台灣。

顏世鴻的晚輩、成大醫師謝奇璋也在臉書分享，顏世鴻後來回台南執業，顏世鴻的診所常會有不明政治偵防情治單位人員出入，一坐就是半天，顏世鴻不願牽連他人，因此鮮少主動交際，不過卻對病患相當用心，了解病患家屬和社經情況後，只對他們收低廉費用，連曾到診所觀察他看診的台大醫學院老師都勸他要增加診療費。

謝奇璋表示：「謝謝顏醫師示範了一個有格調的知識人要選擇哪些堅持。在生命終結時帶來的激勵而不是悔憾。」