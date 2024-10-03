迎AI浪潮新層峰買主，「遠雄THE ONE」斥資逾4億打造15間超豪宅實品屋

大坪數向來銷售較為緩慢，但結合高雄洲際酒店的最高豪宅「遠雄 THE ONE」，近期表現卻不容小覷，遠雄房地產行銷副總潘長俊表示「遠雄 THE ONE」至今銷售已超過8成，目前高雄豪宅供給量最多的主流坪數落在80~120坪間，「遠雄THE ONE」一戶183與269坪是稀有產品，今年在黃仁勛輝達(NVIDIA)、蘇姿丰美超微（AMD）、思科(Cisco)等AI大廠布局南高亞灣區計畫浮出水面後，個案來自北部的科技業買家從原本的1成衝上5成，跨區甚至海外預約熱度上升，為了回應「時間比錢還貴」的新買主需求，找來北中南炙手可熱的室內設計與空間美學團隊，陸續推出15戶不同風格的精裝修超豪宅，提供往返城際間的高鐵一日生活圈與空中飛人型買家選擇，每戶裝修成本高達近3千萬，擄獲高端客戶熱烈好評。

「遠雄THE ONE」將最好的水岸景觀保留給客廳及主臥，並放大公共區域的開闊感，利用邊間270度轉角的落地窗，讓視覺向室外延伸。 圖／遠雄THE ONE 提供

潘長俊點出，「時尚都有高級訂製款，為什麼豪宅沒有？」瞄準南高亞灣因為全球AI浪潮帶來的新買家需求，斥資近4億多，在「遠雄THE ONE」推出15戶183坪精裝修超豪宅計畫，至今完成包含當代時尚、現代輕奢、義式人文3種風格的3戶實品屋，預計年底還會再完成5戶，剩餘7戶將在明年陸續完成，將打造日式、中式、義式、現代人文、簡約、輕奢等各式風格，希望把最美好的部分，看預售開箱樣品屋的空間美感體驗驚喜，呈現給VIP客戶。銷售現場透露，高雄在地客偏好大量石材的豪奢設計，北客則獨鍾輕奢、人文的空間質感。

以沉穩氣韻為空間基底，淺色木紋石墻搭配，搭配有機造型的義大利精品沙發，羅馬白石材及金屬等，營造極簡內斂但又時尚的休閒氛圍。 圖／遠雄THE ONE 提供

從進門開始，每處轉角都以柔潤流暢的倒角圓弧，柔化金屬與石材的冷硬質感，光線則建立了空間的延續性，無形間引導生活自在流動。 圖／遠雄THE ONE 提供

有別於毛胚屋交屋的屋主要自己面對設計師反覆溝通，「遠雄THE ONE」整合設計、工務、企劃部門，甚至加入長期服務已購VIP客，對豪宅實際入住後生活間細節最了解的業務部門，與業內頂尖的設計團隊配合，依據不同背景客戶家庭需求與品味規劃裝修風格，並連戶外近20坪的陽台也融入設計主題，讓15戶實品屋在專業上讓實品屋的風格趨勢、到細節實用度都更臻於完美。打算購買毛胚交屋戶別的買主，也很愛看精裝修實品屋汲取靈感，加入自己的想法，並委託遠雄業務人員預約設計團隊協助裝潢。

落地窗外的天空與海港景色遼闊，與餐廚、書房、居室，合圍著天圓地方設計的客廳，從設計美學到功能，皆蘊含團圓、圓滿的意涵。 圖／遠雄THE ONE 提供

臥室空間唯美簡潔，自然光線深入空間，室內有溫暖明亮更衣室與浴室，讓起居梳妝沐浴的私享時刻也充滿品位的儀式感。 圖／遠雄THE ONE 提供

「遠雄THE ONE」樓高68層，在建築成本不斷攀升的未來，難以再有建商會再打造摩天豪宅，其中住宅最高則到58層，59至63樓則是超越五星酒店約2650坪雲端會所和233米高空無邊際泳池，結合全台最無敵的景觀和奢華空間，加上樓下洲際飯店提供的尊榮服務，造就南臺灣頂級的「渡假豪宅」。潘長俊認為，上述產品的獨特性，都讓「遠雄THE ONE」成為高端客眼中具備獨特收藏價值的稀有豪宅產品。

「遠雄THE ONE」陽台，是人從上帝視角，碰觸城市天際線與高雄海港四季晴雨自然景觀天幕之美的起點。 圖／遠雄THE ONE 提供

世界極景，盡收眼底

遠雄THE ONE | 183˙269坪。一戶一梯廳

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