人事總處：勞動節是否全國統一放假由內政部評估
立委今天關注五一勞動節是否將全國性統一休假。行政院人事行政總處人事長蘇俊榮今天表示，是否放假由內政部針對紀念日節日實施辦法修改，再由人事總處更新，會與內政部溝通，但仍待內政部評估。
蘇俊榮上午至立法院司法及法制委員會進行業務概況報告，並備質詢。
行政院人事總處日前公布明年政府行政機關辦公日曆表，五一勞動節並未全國統一放假，民進黨立委陳俊宇關注，明年五一勞動節是否有可能統一放假。
蘇俊榮回應，是否放假由內政部針對「紀念日節日實施辦法」修改，修改完後再由人事總處更新，因此目前仍在等內政部的評估考量。
陳俊宇呼籲，人事總處應與內政部積極溝通，若無一致性的放假將會造成社會各個階層麻煩。蘇俊榮指出，有在溝通中，但內政部有特殊考量。
另外，國民黨立委羅智強也關注軍公教調薪議題是否將法制化。蘇俊榮指出，已開始研擬並搜集各界意見，目標是今年底將相關草案送入立法院。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言