人事總處：勞動節是否全國統一放假由內政部評估

立委今天關注五一勞動節是否將全國性統一休假。行政院人事行政總處人事長蘇俊榮今天表示，是否放假由內政部針對紀念日節日實施辦法修改，再由人事總處更新，會與內政部溝通，但仍待內政部評估。

蘇俊榮上午至立法院司法及法制委員會進行業務概況報告，並備質詢。

行政院人事總處日前公布明年政府行政機關辦公日曆表，五一勞動節並未全國統一放假，民進黨立委陳俊宇關注，明年五一勞動節是否有可能統一放假。

蘇俊榮回應，是否放假由內政部針對「紀念日節日實施辦法」修改，修改完後再由人事總處更新，因此目前仍在等內政部的評估考量。

陳俊宇呼籲，人事總處應與內政部積極溝通，若無一致性的放假將會造成社會各個階層麻煩。蘇俊榮指出，有在溝通中，但內政部有特殊考量。

另外，國民黨立委羅智強也關注軍公教調薪議題是否將法制化。蘇俊榮指出，已開始研擬並搜集各界意見，目標是今年底將相關草案送入立法院。