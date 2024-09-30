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唐獎得主許倬雲 捐5000萬設獎學金

聯合報／ 記者程嘉文／台北報導
第六屆「唐獎」漢學獎得主中研院院士許倬雲捐贈五千萬元設置「許-孫獎學金」，昨由許倬雲的外甥李建中（右）代表致贈給蔣經國基金會董事長錢復（左）。記者林伯東／攝影
第六屆「唐獎」漢學獎得主中研院院士許倬雲捐贈五千萬元設置「許-孫獎學金」，昨由許倬雲的外甥李建中（右）代表致贈給蔣經國基金會董事長錢復（左）。記者林伯東／攝影

知名歷史學者、中研院士許倬雲獲得今年「唐獎」，將獎金新台幣五千萬元全數捐出，由蔣經國基金會設置以他與夫人孫曼麗為名的「許｜孫」獎學金，鼓勵從事人文領域漢學研究的博士生。

九十四高齡的許倬雲不克出席，昨以預錄影片在典禮上致詞，捐贈儀式由世曦工程董事長李建中以親屬身分，代表致贈給蔣經國基金會董事長錢復

許倬雲表示，唐獎的項目包括資源永續、法治、漢學等，可看出創辦人尹衍樑的目標，是補足諾貝爾獎、邵逸夫獎等國際知名獎項的不足。近百餘年來，歐美文明挾著強大武力、工業實力、資本主義，影響力及於全世界，中國文明雖敗陣，卻從未消失，至今在亞洲許多地區，仍然是主導力量，也仍是人類文明進步的重要依據；這次能獲頒唐獎的漢學獎，深表感佩與榮幸。

許倬雲說，自己年事已高，歲月不饒人，決定將獎金捐出，提倡青年學者對漢學進行更深的研究。

許倬雲先天四肢萎縮不良於行，曾形容自己的殘疾：「上帝是很好的設計者，卻是很蹩腳的品管員。」所幸上帝的「服務」很好，總會替缺陷產品派個守護神，自己前半生靠母親照顧生活，後半生就是結褵五十五年的太太。

「許｜孫獎學金」每年將頒給一至二人，每名金額三萬五千至五萬美元。第一屆獎學金將於明年七、八月受理申請。

唐獎 蔣經國 許倬雲 諾貝爾獎 錢復

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