AI浪潮 專家籲導入工程醫學應對遠距醫療趨勢

因應後疫情時代和AI科技浪潮，國內各大醫學院校代表今天齊聚探討未來醫學教育，與會代表認為，在AI變革下，醫學系已無法置身事外，須加速導入工程醫學，以應對遠距醫療趨勢。

陽明交通大學發布新聞稿指出，今年7月上路的新版「通訊診察治療辦法」，擴大遠距醫療的適用範圍，這項修法預示著遠距醫療可能逐漸成為常態，為醫病提供更多靈活選擇，並對未來的醫學教育產生深遠影響。

國家衛生研究院、陽明交通大學、台北醫學大學共同舉辦「遠距醫療的未來：醫學教育」研討會，來自國內相關醫學院校及研究機構代表齊聚一堂，共同探討未來醫學教育的發展方向。

陽明交通大學表示，與會的醫學領袖代表一致認為，在這波AI變革下，醫學系已無法置身事外，必須加速導入工程醫學，以應對未來遠距醫療的趨勢；與會代表也一致認同，資通訊技術在醫療領域的應用具有巨大潛力。

陽明交通大學醫學院院長、台北榮民總醫院副院長王署君提醒，遠距醫療的發展也帶來一些挑戰，包括個人隱私保護、法規完善、AI偏見等，不管資訊技術如何進步，醫學教育的本質還是同理心、能觀察及協助他人。

「面對面」的治療方式隨著新科技進步也將有所轉變，陽明交大醫學院副院長凌憬峯提到，過去絕大部分醫療行為發生在醫院內，現在可運用雲端來收集大量醫療數據，以AI深度學習並進一步分析後，讓即時預防與精準醫療更有可能，這種轉變將讓傳統臨床醫學的觀念逐漸被取代。

陽明交大醫學系副系主任、台北榮民總醫院教學部主任楊盈盈指出，遠距醫療更依賴數據分析在醫療決策中的運用，未來的醫學生不僅需要掌握生物醫學知識，還需具備工程醫學的背景。

為展示遠距醫療與工程醫學的結合，研討會現場展出榮陽交團隊設計的遠距協作急救訓練系統「阿榮」，這款結合AI技術的系統，歷時27個月研發，有輕巧、攜帶方便、即時反饋的優勢，適合用來培訓偏鄉地區的急救人員。