聯合報一周大事9/22~9/28

1954年9月28日，至聖先師孔子2505周年聖誕釋奠祭典，當日上午6時起在台北市郊大龍峒聖廟舉行，總統特派時任省府主席嚴家淦代表上香，6時之聖祖殿祭祀由北市議會議長黃啟瑞主祭，8時開始之大成殿祭典由市長高玉樹主祭，儀式悉遵古禮，莊穆隆重，各國駐華使節及代表等及省市屬機關首長，地方耆紳，民意代表和各地趕往觀禮之民眾數千人，均共同瞻仰這場祭典。

2024-09-28 09:00