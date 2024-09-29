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聯合報一周大事9/22~9/28
國內
22日：東海大學兩名女學生行經台中「宮原眼科」前斑馬線，遭左轉的公車撞上，一死、一輕傷。
24日：台北地檢署偵辦進口雞蛋可能涉弊，指揮調查局兵分十四路搜索農業部、中央畜產會及超思、亮采兩進口商。
25日：衛福部食藥署公告，即日起全面解除日本福島五縣食品輸入管制。
國外
23日：以色列大舉轟炸黎巴嫩真主黨據點，造成自二○○六年以黎戰爭以來最慘重傷亡，已知五五八人喪命。
24日：伊朗總統裴澤斯基安在聯合國大會發表演說，表示伊朗已準備結束跟西方國家的核子僵局。
27日：日本自民黨總裁（黨魁）選舉投開票，六十七歲前防衛大臣石破茂在第二輪決選逆轉險勝經濟安保大臣高市早苗，成為下任總裁，可望出任日本首相。
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