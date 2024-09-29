聽新聞
0:00 / 0:00

聯合報一周大事9/22~9/28

聯合報／ 本報訊
衛福部食藥署公告全面解除日本福島五縣市食品輸入管制。記者黃仲裕／攝影
衛福部食藥署公告全面解除日本福島五縣市食品輸入管制。記者黃仲裕／攝影

國內

22日：東海大學兩名女學生行經台中「宮原眼科」前斑馬線，遭左轉的公車撞上，一死、一輕傷。

24日：台北地檢署偵辦進口雞蛋可能涉弊，指揮調查局兵分十四路搜索農業部、中央畜產會及超思、亮采兩進口商。

25日：衛福部食藥署公告，即日起全面解除日本福島五縣食品輸入管制。

國外

23日：以色列大舉轟炸黎巴嫩真主黨據點，造成自二○○六年以黎戰爭以來最慘重傷亡，已知五五八人喪命。

24日：伊朗總統裴澤斯基安在聯合國大會發表演說，表示伊朗已準備結束跟西方國家的核子僵局。

27日：日本自民黨總裁（黨魁）選舉投開票，六十七歲前防衛大臣石破茂在第二輪決選逆轉險勝經濟安保大臣高市早苗，成為下任總裁，可望出任日本首相。

伊朗 日本 東海大學 畜產會 石破茂 衛福部 農業部 食藥署

延伸閱讀

涉外人士：日本信任賴總統 石破茂上任後台日更緊密

準日相曾提議「亞洲北約」抗中 北京學者：應警惕石破茂

曾連喝70杯茅台且完全沒醉？ 網傳石破茂訪陸經歷

石破茂逆轉當選自民黨總裁 謝長廷點出三大原因

相關新聞

聯合報一周大事9/22~9/28

國內

爆料總統罵人…賴清德今出席台灣護理學會 與邱泰源同台互動少

賴清德總統今天出席在台北圓山飯店舉行的台灣護理學會110周年慶祝大會，除致詞表揚護理人員的辛勞，也與出席的衛福部長邱泰源...

24歲被封部落攝影師 宜蘭泰雅青年首辦展分享家鄉美

「當人們不在後，我才發現照片這麼保值。」宜蘭縣大同鄉24歲泰雅青年莊家駿，喜歡用鏡頭欣賞家鄉的美，休假總是帶著單眼相機穿梭四季部落與群山之間，也會紀錄族人踏實生活、拚搏運動賽事的瞬間。今年他首度舉辦個人攝影故事展，集結3年拍攝精選之作，每幀畫面真情流露，而今他已然成為部落村民口中的「部落攝影師」。

照片看歷史／1954年慶教師節 洪炳南獲贈「師尊」金牌

1954年9月28日，至聖先師孔子2505周年聖誕釋奠祭典，當日上午6時起在台北市郊大龍峒聖廟舉行，總統特派時任省府主席嚴家淦代表上香，6時之聖祖殿祭祀由北市議會議長黃啟瑞主祭，8時開始之大成殿祭典由市長高玉樹主祭，儀式悉遵古禮，莊穆隆重，各國駐華使節及代表等及省市屬機關首長，地方耆紳，民意代表和各地趕往觀禮之民眾數千人，均共同瞻仰這場祭典。

「種土」紀錄台灣土地現況 卓榮泰攜官員觀影

「無米樂」導演顏蘭權新紀錄片「種土」近日上映，行政院長卓榮泰晚間與農業部長陳駿季、環境部長彭啓明、衛福部長邱泰源等人應邀...

接見全球熱愛生命獎章得主 賴總統：打造充滿關懷的社會

賴清德總統今接見第27屆全球熱愛生命獎章得主暨家屬，他感謝所有得主克服個人困境、創造屬於自己的生命價值。政府會針對大家關...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。