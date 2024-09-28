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許倬雲提攜人文博士生 唐獎獎金全捐蔣經國基金會

中央社／ 台北28日電

唐獎漢學獎得主許倬雲將獎金全數捐給蔣經國基金會，設置獎學金提攜人文學領域博士生。漢學獎召集人王德威今天說，許倬雲期盼吸引年輕學者來台，並向世界推展漢學新的可能。

高齡94歲的許倬雲，今天傍晚以預先錄影的方式發表演講，主題為「在迷茫的世界中尋路」，在國家圖書館現場吸引上百人聆聽。

漢學獎召集人、美國哈佛大學教授王德威在今天的演講中擔任引言人，協助現場觀眾總結許倬雲提出的觀點，並在記者會中回應媒體的提問。當媒體問及蔣經國基金會將於本月29日舉辦捐贈典禮一事，王德威詳細地說明其中緣由。

王德威表示，許倬雲在蔣經國基金會成立之初，就扮演關鍵的角色，30多年來也一直是基金會重要的諮詢顧問。蔣經國基金會是由海內外學者共同召集、捐贈形成的學術贊助單位，目的是以台灣為座標、面向海外，積極推廣廣義的漢學研究，近年來發放的獎學金、資助的各種研究計畫，金額已超過新台幣2億元。

王德威表示，許倬雲獲知得到唐獎的消息後，「沒有用太多的時間思考」就表達，要將全數新台幣5000萬元獎金捐助蔣經國基金會。預計將以孳息的方式成立獎學金，贊助不分國籍的博士後研究生，鼓勵他們在論文寫作的最後階段，來到台灣的中央研究院從事研究，未來可進一步將在台經驗，推廣到全世界的不同區域。

王德威表示，自由民主的風格，使台灣成為漢學的重鎮之一，這些年來都吸引相當數量的年輕研究者來台。相信許倬雲捐助的獎學金，會成為國際有競爭力的獎項，讓蔣經國基金會推動漢學能量更上一層樓。

唐獎基金會執行長陳振川表示，對於獎金的使用，基金會歷來都尊重得主，他非常敬佩許倬雲的胸懷，相關細節明天會在蔣經國基金會舉辦的記者會中，有更詳盡的說明。

唐獎

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