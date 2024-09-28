川普保護費說 唐獎得主許倬雲：像租界裡的流氓

唐獎漢學獎得主許倬雲今天在國家圖書館發表預錄演講，對西方的政治時局感到憂心，尤其是美國共和黨總統候選人川普「台灣應付美國保護費」的說法，更讓他聯想當初上海租界的流氓。

高齡94歲、久居美國的許倬雲，今天以「在迷茫的世界中尋路」為主題，透過預先錄影的方式，發表唐獎得獎人演講，吸引上百人到場聆聽，包括多名大學校長和學界領袖。

許倬雲在演講中，從古埃及、希臘羅馬時期開始，對西方世界幾千年來的變化，提出宏觀的批判。他提到西方一神信仰一直有獨占的特性，例如猶太教只將猶太人當成神的子女；歐洲蠻族接受基督信仰後，視四處掠奪的成功為神的恩寵，並認為自身比異教徒高人一等。

西方自由平等的觀念，萌芽於城邦間的互相爭奪，能打仗的就是自由的人民，分配戰利品時擁有平等的發言權。在許倬雲眼中，這樣的觀念流傳至今，「你要注意，他們所說的自由平等，正如今天的美國，如果你沒有他們的國籍，就沒有他們的自由平等。」

許倬雲指出，西方的城邦政治、掠奪經濟、戰士傳統和宗教因素加總在一起，使權力和權利都有一定的侷限性，正如今日西方所說的「公民權」，難逃自私自利、群眾暴力的困境。

許倬雲也對政黨政治過度「政治化」提出批判，每一批取得政權的人，都認為上一任的政策不好，使得國家方針經常轉變，每次政權換手，都要在國家內部產生分裂和對抗。重大政策訴諸群體討論，也往往導致無止盡的爭吵，「就像一群猴子搶幾個桃子，自己打的七葷八素，結果沒有任何猴子吃到桃子。」

久居美國的許倬雲，對美國的現況尤其憂心忡忡，他提到共和黨總統候選人川普（Donald Trump）被槍擊後，靠著人民對被害者的同情，幾乎鐵定當選。何況還有富豪馬斯克（Elon Musk）的力挺，每年要捐上億元給川普，幾乎是公然宣布財團「買定」了新的總統。

許倬雲對民主制度被財富污染，感到憂心和憤怒，尤其川普在接受媒體專訪時，指台灣應付美國保護費。更是讓他聯想到清末民初上海租界裡的流氓，一隻腳踩在人們的皮鞋上，大剌剌地喊出「拿錢來」的嘴臉。

許倬雲認為現今的美國，已經失去開國先賢的理想，也不如二戰後政治人物如杜魯門、馬歇爾，他們以美國的資源，全力協助歐亞各國重建家園，那時的美國有如冬季的暖陽，真正使世界各國的人感受溫暖。如今的美國對世界頤指氣使，要求各國賺錢前，要先讓美國賺到錢，這樣的霸權之姿，有如夏季的烈日，讓人不舒服。

許倬雲一向主張以中華文化的精髓，來改善世界的衝突。在他的理想中，先秦時期開始，人們透過觀察自然，逐步演化出「天人合一」的理念，著重順應自然與調和，「你不會在發大水時去插秧，不會在乾旱時播種。」這是在迷茫的全球困境中，一條可行的出路。

許倬雲指出，中華文化從天人合一出發，人與人間的互動著重「修己安人」，既有自主權，又有適應宇宙、自然的義務，人們透過約束、安頓自己的心，並與天性配合。推廣到當今世界，可形成一套超越個人私利、超越壓迫的普世價值。

唐獎漢學獎召集人王德威表示，許倬雲今天的演講中，從中華文化思維模式中，提出一套面對當下世界混亂的參照模式。今天的演講是許倬雲兩次演講的第1部分，主要是面對美國和西方世界的問題，下週一（本月30日）在台灣大學的演講，主題則是面對中國的問題。

王德威認為，許倬雲對美國的批判，是出於「愛之深責之切」；而許倬雲對中國的期待，則是提升到文明的層次，有別於世人關注的某一個政黨或政權。