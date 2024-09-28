拚AI行動創新 人事行政總處開辦實作課程

為符合AI行動創新施政策略，行政院人事行政總處在送交立法院的業務概況報告中指出，明年度除持續強化公務人員AI通識知能，也會開辦「AI應用趨勢及實作」及「AI實務見學」等實務操作課程，積極培育各機關種子人才。

人事總處30日將赴立法院司法及法制委員會進行業務概況報告，根據送達立法院的報告書顯示，人事總處明年度將以「AI行動創新」、「組織與人力永續」及「待遇提升及合理化」3大施政策略，前瞻推動優質且多元的人力資源管理措施，協助各機關穩健運作，提升公務人力士氣，落實永續人才發展。

AI行動創新部分，人事總處指出，今年7月起陸續針對中央二級機關部會正副首長、三級機關正副首長及司處長，採分層開班，全員調訓方式，辦理4期「高階人才AI共識營」，另外，也針對各機關負責推動AI應用的科長級以上人員開設「AI推動實務種子人才認證班」，並於「ｅ等公務園＋學習平台」建置「AI人工智慧專區」，推廣AI素養系列數位課程，盼提升高階主管AI前瞻思維。

為使公務人員具備AI知識及相關應用技術，提升機關處理業務的速度、廣度及深度，人事總處表示，明年度將持續強化公務人員AI通識知能，建置推廣AI素養系列數位課程，使公務人員掌握基礎及核心概念先備知識，同時也會開辦「AI應用趨勢及實作」及「AI實務見學」等實務操作課程。

人事總處表示，盼能以此帶動公務人員運用AI工具，學習關鍵技術與公私部門實踐案例，並積極培育各機關種子人才，將AI理念於各機關深根發芽，帶動機關推展AI便民服務。

此外，人事總處也建置人事法規生成式AI查詢系統，整合考試院、人事行政總處及教育部等相關人事法規及函釋，提供全國人事人員及兼任（辦）人事人員法規詢問服務，截至8月底止，使用人次達1萬9000人。

員額調配部分，人事總處指出，114年度中央機關預算員額總數（含公務預算及非營業基金之預算員額）為21萬9950人，較101年度行政院組織調整啟動時的員額數，減少1萬3254人，精簡率5.7%。